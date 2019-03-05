Выявлена главная причина вымирания животных и растений
Профессор Университетского колледжа Лондона Тим Блэкберн (Tim Blackburn) вместе с командой соавторов-экологов исследовал данные Красной книги МСОП и пришел к выводу, что вымирание видов происходит по вине распространения и захвата ареалов инвазивными видами. Они обнаружили, что с 1500 года пришлые виды несут исключительную ответственность за 126 случаев вымирания, что составляет 13% от общего числа изученных случаев. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and the Environment.
Инвазивный вид – это чужеродный пришлый вид, чье вмешательство в новую среду и распространение там угрожает биологическому разнообразию (видам, местам их обитания или экосистемам в целом). Считается, что неродные живые организмы разрушают экосистему, в которую они попадают. Особенно в случае с эндемиками, которых сильные и приспосабливаемые к чужой среде инвазивные виды могут истребить за относительно краткий срок.
Так, хищные млекопитающие – например крысы и кошки, расплодившиеся на островах и других территориях после того, как попали туда вместе с людьми, способны уничтожить эндемичные виды животных. А намеренно интродуцированные в экосистему плантации деревьев или декоративные садовые растения могут быстро захватить территорию, угрожая местной флоре.
Из 953 глобальных вымираний 300 произошло в какой-то степени из-за чужеродных видов, и из этих 300 42% случаев исчезновения животных и растений произошли исключительно по вине деятельности «чужаков».
Всего в Красной книге МСОП выделяется 12 факторов, которые приводят к вымиранию видов. Среди них, помимо вторжения инвазивных организмов, есть вымирание по вине местных видов, деятельность сельского хозяйства и использование ресурсов (охота и сбор). Но именно инвазивные виды заняли первое место в качестве причины исчезновения животных, значительно опередив второстепенный фактор – сбор и охоту, который сработал в случае вымирания 18,8% видов из списка.
«Считается, что инвазивные виды в такой же мере, как и местные, могут привести целый вид к вымиранию в условиях нынешнего глобального кризиса, но наш анализ показывает, что инвазивные организмы представляют собой гораздо большую проблему», – отмечает ведущий исследователь профессор Тим Блэкберн.
Например, вымирание лишь около 2,7% исчезнувших с 1500 года видов животных и 4,6% растений произошло полностью по вине местных видов. Таким образом, исследование доказывает, что биогеографическое происхождение вида имеет значение для его воздействия на окружающую среду и взаимодействие с местными организмами.
Исследовательская группа считает, что для предотвращения будущих вторжений со стороны чужаков необходимо обеспечение биобезопасности: во многих случаях нужно рассмотреть меры по контролю или даже искоренению чужеродных видов. Почитайте о необычных инвазивных видах, которые приносят пользу экосистеме.