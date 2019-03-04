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Выпустить нельзя оставить: женщина спасла медвежонка из ловушки и попала в тюрьму
Женщину, выпустившую медвежонка из ловушки, приговорили к тюремному заключению.
Анастасия Баринова
4 марта 2019 в 19:20
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Осенью прошлого года жители округа Сассекс в Нью-Джерси пожаловались на медведей, приходящих к их домам и ведущих себя агрессивно. Департамент дикой природы и рыбных ресурсов штата установил ловушку: большую металлическую бочку с приманкой и дверцей, которая автоматически захлопывается, когда зверь оказывается внутри. Это стало известно активистам из экологической организации The BEAR Group, и они отправились спасать животных. 50-летней Кейт Маккартни (Cathy McCartney) и 43-летнему Марку Нейджелхуту (Mark Nagelhout) удалось найти медвежонка, оказавшегося в заточении. Медведица и другие ее детеныши находились неподалеку, привлеченные жалобными стонами пойманного зверя, но сделать ничего не могли. У Кейт с помощником не возникло сомнений в том, что освободить зверя должны именно они.
Их действия попали на камеру наблюдения, и найти людей не составило труда: Кейт за свои активные протесты против охоты на медведей уже сталкивалась со стражами правопорядка. Новый суд состоялся в конце февраля; зоозащитников обвиняли в хулиганстве, препятствовании работе государственных органов путем вмешательства и порче собственности, предназначенной для законной ловли диких зверей. Признав факт нарушения закона, Кейт отрицает хулиганские побуждения, а также не признает свою вину: «Я приняла этическое решение выпустить медвежонка, чтобы он вернулся к своей матери. Это был правильный поступок», – заявила она в суде. Прокурор возразила обвиняемой, что хотя она и оценила ее решение, оно остается противозаконным. «Она не имела права брать на себя совершение противозаконных проступков только потому, что по ее мнению, это было этично. Такое поведение нужно пресекать», – отметила прокурор, добавив, что женщина уже привлекалась к ответственности в 2016, 2017 и 2018 годах за подобные акции протеста. В этот раз Кейт приговорили к лишению свободы на 15 суток. Ей также придется выплатить штраф в размере 1,2 тысячи долларов (около 80 тысяч рублей).
Ее помощник пошел на компромисс и был только оштрафован на сопоставимую сумму. Комментируя процесс, сторонники женщины говорят о неправильной позиции и чиновников природоохранного департамента, и местных жителей. По мнению защитников животных, живущие в сельской местности люди «не оборудуют дома защитными средствами, зато повсюду оставляют мусор. Он приманивает медведей, но виноватыми в итоге оказываются именно звери, поскольку появились рядом с людьми». Поэтому активисты продолжат свою борьбу за сохранение жизней животных. Они также напоминают, что необходимо уделять большое внимание своевременному вывозу пищевых отбросов, а также проводить просветительную работу с людьми, оставляющими мусор.
Им возражают, что Департамент дикой природы и рыбных ресурсов штата не ставит перед собой цели вредить медведям, а хочет помочь им. По словам официального представителя департамента, когда Маккартни с сообщником выпустили плененного зверя, в пути к ловушке уже находился биолог, который должен был оценить состояние пойманного медведя и решить, что с ним делать. Учитывая, что это был юный и, скорее всего, неагрессивный к людям медвежонок, его и так наверняка выпустили бы.
Пока судья согласился отложить заключение Кейт, потому что ее адвокат указала, что хочет планирует подать апелляцию.
Узнайте, как не надо спасать животных.
Их действия попали на камеру наблюдения, и найти людей не составило труда: Кейт за свои активные протесты против охоты на медведей уже сталкивалась со стражами правопорядка. Новый суд состоялся в конце февраля; зоозащитников обвиняли в хулиганстве, препятствовании работе государственных органов путем вмешательства и порче собственности, предназначенной для законной ловли диких зверей. Признав факт нарушения закона, Кейт отрицает хулиганские побуждения, а также не признает свою вину: «Я приняла этическое решение выпустить медвежонка, чтобы он вернулся к своей матери. Это был правильный поступок», – заявила она в суде. Прокурор возразила обвиняемой, что хотя она и оценила ее решение, оно остается противозаконным. «Она не имела права брать на себя совершение противозаконных проступков только потому, что по ее мнению, это было этично. Такое поведение нужно пресекать», – отметила прокурор, добавив, что женщина уже привлекалась к ответственности в 2016, 2017 и 2018 годах за подобные акции протеста. В этот раз Кейт приговорили к лишению свободы на 15 суток. Ей также придется выплатить штраф в размере 1,2 тысячи долларов (около 80 тысяч рублей).
We stand by our actions. NJ Division of Fish & Wildlife doesn't enforce garbage control in bear country. When bears to get in trouble, they use those incidents to justify black bear trophy hunting. https://t.co/1KXvhRurda— Cathy McCartney (@CathyMcCartney) March 3, 2019
Ее помощник пошел на компромисс и был только оштрафован на сопоставимую сумму. Комментируя процесс, сторонники женщины говорят о неправильной позиции и чиновников природоохранного департамента, и местных жителей. По мнению защитников животных, живущие в сельской местности люди «не оборудуют дома защитными средствами, зато повсюду оставляют мусор. Он приманивает медведей, но виноватыми в итоге оказываются именно звери, поскольку появились рядом с людьми». Поэтому активисты продолжат свою борьбу за сохранение жизней животных. Они также напоминают, что необходимо уделять большое внимание своевременному вывозу пищевых отбросов, а также проводить просветительную работу с людьми, оставляющими мусор.
Им возражают, что Департамент дикой природы и рыбных ресурсов штата не ставит перед собой цели вредить медведям, а хочет помочь им. По словам официального представителя департамента, когда Маккартни с сообщником выпустили плененного зверя, в пути к ловушке уже находился биолог, который должен был оценить состояние пойманного медведя и решить, что с ним делать. Учитывая, что это был юный и, скорее всего, неагрессивный к людям медвежонок, его и так наверняка выпустили бы.
Пока судья согласился отложить заключение Кейт, потому что ее адвокат указала, что хочет планирует подать апелляцию.
Узнайте, как не надо спасать животных.