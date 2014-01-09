2014
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Катастрофическая засуха в Австралии: фото из космоса и с земли
Сравните два ракурса на реку Дарлинг: с орбиты — и с берега.
Николай Кулапов
4 марта 2019 в 20:39
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На снимках спутника Landsat-8 – регион на юго-западе Австралии: участок реки Дарлинг (darling – «милая», «дорогая») и несколько озер Менинди (они рукотворные: австралийцы затопили низины, чтобы поддерживать уровень воды в реке).
Ниже по течению, южнее, Дарлинг впадает в реку Мюррей. Это главные пресноводные артерии на юго-западе континента. Из Дарлинг и связанных с ней озер Менинди черпает воду вся округа – и деревенские жители, и аборигены. Кроме воды, которая уходит на нужды людей, значительная часть испаряется – в случае с озерами Менинди объемы доходят до 400 миллиардов литров за год.
Тем драматичнее оказываются летние засухи последних лет. Сравните, как озера выглядели 27 января 2017 года, 15 февраля 2018, 2 февраля 2019 года (на эти месяцы приходится разгар лета в южном полушарии).
Уровень воды постоянно колеблется, но в этом году упал особенно сильно – сказались редкие осадки и рекордная жара; в районе озер (отмечен белым прямоугольником) воздух нагревался до 36-39 градусов по Цельсию (данные за декабрь 2018 – февраль 2019).
Река Дарлинг в нижнем течении обмелела и почти не подпитывала озера с августа 2018; к 18 февраля русло местами пересохло: по данным на 25 февраля запасы воды в русле сократились до 1%.
Засуха отразилась на фауне. Еще 15 декабря на 30-километровом отрезке русла чуть ниже по течению от городка Менинди были замечены сотни тысяч погибших рыб. Еще более крупный мор случился на том же участке реки 6 января 2019, спустя 22 дня за ним последовал третий – академики говорят о миллионах погибших особей разных видов рыб: боуни брим («костлявых лещей»), окуней маккари, карпов. Также в СМИ также упоминается редкая треска Мюррея.
В чем причина массовой гибели рыб? Во время засухи уровень воды понизился, течение замедлилось, а верхний слой в озерах и реке прогрелся – создались идеальные условия для микроскопических синезеленых водорослей. Когда волна жары сменилась похолоданием, расплодившиеся водоросли погибли и опустились в более холодный слой воды. Он беднее кислородом: его потребляют донные организмы (которые питаются погибшими одноклеточными водорослями). С перепадом температур слои воды перемешались – и рыбе стало не хватать кислорода.
Часть местных жителей винит во всем халатность администрации штата, которая не регулирует расход воды в бассейне Дарлинг, другие – засушливый сезон и перемену климата. Академики рекомендуют в течение шести месяцев разработать план использования водных ресурсов; также они намерены изучить, как сельскохозяйственные химикаты и удобрения сказываются на экосистеме Мюррей и Дарлинг.
Ниже по течению, южнее, Дарлинг впадает в реку Мюррей. Это главные пресноводные артерии на юго-западе континента. Из Дарлинг и связанных с ней озер Менинди черпает воду вся округа – и деревенские жители, и аборигены. Кроме воды, которая уходит на нужды людей, значительная часть испаряется – в случае с озерами Менинди объемы доходят до 400 миллиардов литров за год.
Тем драматичнее оказываются летние засухи последних лет. Сравните, как озера выглядели 27 января 2017 года, 15 февраля 2018, 2 февраля 2019 года (на эти месяцы приходится разгар лета в южном полушарии).
Уровень воды постоянно колеблется, но в этом году упал особенно сильно – сказались редкие осадки и рекордная жара; в районе озер (отмечен белым прямоугольником) воздух нагревался до 36-39 градусов по Цельсию (данные за декабрь 2018 – февраль 2019).
Река Дарлинг в нижнем течении обмелела и почти не подпитывала озера с августа 2018; к 18 февраля русло местами пересохло: по данным на 25 февраля запасы воды в русле сократились до 1%.
Засуха отразилась на фауне. Еще 15 декабря на 30-километровом отрезке русла чуть ниже по течению от городка Менинди были замечены сотни тысяч погибших рыб. Еще более крупный мор случился на том же участке реки 6 января 2019, спустя 22 дня за ним последовал третий – академики говорят о миллионах погибших особей разных видов рыб: боуни брим («костлявых лещей»), окуней маккари, карпов. Также в СМИ также упоминается редкая треска Мюррея.
В чем причина массовой гибели рыб? Во время засухи уровень воды понизился, течение замедлилось, а верхний слой в озерах и реке прогрелся – создались идеальные условия для микроскопических синезеленых водорослей. Когда волна жары сменилась похолоданием, расплодившиеся водоросли погибли и опустились в более холодный слой воды. Он беднее кислородом: его потребляют донные организмы (которые питаются погибшими одноклеточными водорослями). С перепадом температур слои воды перемешались – и рыбе стало не хватать кислорода.
Часть местных жителей винит во всем халатность администрации штата, которая не регулирует расход воды в бассейне Дарлинг, другие – засушливый сезон и перемену климата. Академики рекомендуют в течение шести месяцев разработать план использования водных ресурсов; также они намерены изучить, как сельскохозяйственные химикаты и удобрения сказываются на экосистеме Мюррей и Дарлинг.