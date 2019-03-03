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Ядовитый паук против ядовитой змеи — кто победит?
В Австралии обитает множество опаснейших представителей фауны; и пусть лучше они нападают друг на друга, чем на людей.
Анастасия Баринова
3 марта 2019 в 12:50
Жительница австралийского штата Виктория заметила двух крайне ядовитых обитателей дикой природы. Один из них, паук Latrodectus hasselti из рода черных вдов, считается самым опасным пауком Австралии: его укус вызывает сильные боли, против которых нет действенных лекарств. Второе животное, сетчатая коричневая змея (лат. Pseudonaja textilis), занимает второе место по токсичности среди всех сухопутных змей планеты после Тайпана Маккоя.
Основу рациона рептилии составляют грызуны, лягушки, небольшие птицы, яйца и другие змеи, а вот ядовитый паук целенаправленно расставляет сети не только на насекомых, но и на ящериц, змей и любых других существ, которые не смогут выбраться из ловушки. Именно эта судьба постигла сетчатую коричневую змею.
Шансов спастись у жертвы не было: как только желанная добыча попадает в паутину, Latrodectus hasselti брызгает на нее жидкими клейкими нитями, лишая подвижности; затем несколько раз кусает, вводя внутрь пищеварительные ферменты и одновременно затягивая еще несколько петель паутины вокруг головы. Токсичная жидкость быстро разъедает внутренности, и пауку остается их спокойно потягивать, как напиток через соломинку – происходит это всего спустя 5-20 минут после атаки.
Посмотрите на битву черной вдовы и скорпиона.
Основу рациона рептилии составляют грызуны, лягушки, небольшие птицы, яйца и другие змеи, а вот ядовитый паук целенаправленно расставляет сети не только на насекомых, но и на ящериц, змей и любых других существ, которые не смогут выбраться из ловушки. Именно эта судьба постигла сетчатую коричневую змею.
Amazing pictures capture the moment a redback spider takes down a brown snake https://t.co/j0b9CziYX6— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) 28 февраля 2019 г.
Шансов спастись у жертвы не было: как только желанная добыча попадает в паутину, Latrodectus hasselti брызгает на нее жидкими клейкими нитями, лишая подвижности; затем несколько раз кусает, вводя внутрь пищеварительные ферменты и одновременно затягивая еще несколько петель паутины вокруг головы. Токсичная жидкость быстро разъедает внутренности, и пауку остается их спокойно потягивать, как напиток через соломинку – происходит это всего спустя 5-20 минут после атаки.
Посмотрите на битву черной вдовы и скорпиона.