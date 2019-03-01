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Когда в Москве наступит настоящая весна?
Ушедший февраль побил температурный рекорд, но март не спешит радовать теплом.
Анастасия Баринова
1 марта 2019 в 18:32
С приходом календарной весны столичный регион остается под влиянием активных циклонов, которые продолжают удерживать переменчивую погоду. По предварительным оценкам метеорологов, средняя температура февраля в Москве составила -1,5 °C, что на 6,2 °C выше климатической нормы. Высота снежного покрова в конце месяца составила 26 см при норме 38 см. В пределах привычных показателей были только осадки за месяц – 33 мм.
Первый день календарной весны тепла не принес: вслед за снегопадом и метелью температура и далее начнет понижаться. К вечеру в мегаполисе ожидается до -6 °C, в Подмосковье – до -8°C, порывы ветра могут достигать до 12-17 м/с, на дорогах – сильная гололедица.
В выходные типично зимняя погода сохранится: до -12 °C в Москве и -15 °C по области. Пройдет небольшой снег и усилится ветер, но уже в понедельник столбики термометра поползут вверх: в регионе потеплеет до +4…+6 °C. И если для первых недель марта будет характерна неустойчивая погода с сильными колебаниями температур, то в середине месяца количество стабильно теплых дней увеличится. Метеорологи прогнозируют, что с этого момента начнется настоящая весна, и произойдет это на две недели раньше обычного.
За последние 10 лет первенец весны лишь дважды был холодным: средняя температура воздуха на 1 и более градусов не дотягивала до нормы. А рекордно холодный февраль был очень давно, в 1917 году. Средняя за месяц температура тогда была -10.4 °C, что на 8 °C ниже нормы. Узнайте, как менялся климат на планете.
Первый день календарной весны тепла не принес: вслед за снегопадом и метелью температура и далее начнет понижаться. К вечеру в мегаполисе ожидается до -6 °C, в Подмосковье – до -8°C, порывы ветра могут достигать до 12-17 м/с, на дорогах – сильная гололедица.
В выходные типично зимняя погода сохранится: до -12 °C в Москве и -15 °C по области. Пройдет небольшой снег и усилится ветер, но уже в понедельник столбики термометра поползут вверх: в регионе потеплеет до +4…+6 °C. И если для первых недель марта будет характерна неустойчивая погода с сильными колебаниями температур, то в середине месяца количество стабильно теплых дней увеличится. Метеорологи прогнозируют, что с этого момента начнется настоящая весна, и произойдет это на две недели раньше обычного.
За последние 10 лет первенец весны лишь дважды был холодным: средняя температура воздуха на 1 и более градусов не дотягивала до нормы. А рекордно холодный февраль был очень давно, в 1917 году. Средняя за месяц температура тогда была -10.4 °C, что на 8 °C ниже нормы. Узнайте, как менялся климат на планете.