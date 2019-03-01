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  • Скандал вокруг Кроноцкого заповедника: что известно на данный момент
    Кроноцкое озеро Фото: Ольга Васик
  • Скандал вокруг Кроноцкого заповедника: что известно на данный момент
    Мечтательная выдра на берегу замерзшего Кроноцкого озера Фото: Нина Ким
Природа

Скандал вокруг Кроноцкого заповедника: что известно на данный момент

Попытка организовать рыболовный промысел на озере Кроноцкое и громкий арест Дарьи Паничевой
Наталья Парамонова
1 марта 2019 в 14:40
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Озеро Кроноцкое находится на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке и является ценнейшим природным резерватом. По словам начальника правового и кадрового обеспечения ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Владимира Окулова в сентябре-октябре прошлого года в заповедник поступила устная просьба сделать фотографии поймы Кроноцкого озера. Согласно документам, которые поступили в заповедник, фотосъемка предваряла изыскательские работы с применением техники. Дирекция заповедника отказала заявителям.

Спустя два месяца в Следственным управлением МВД России по Петропавловску-Камчатскому в отношении подрядчика заповедника было возбуждено уголовное дело № 11801300001000761 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество.

«Еще через два месяца после начала открытых следственных действий начали обсуждать вопрос о строительстве канала от озера Кроноцкого к Тихому океану и началу в озере рыбного промысла. По нашему мнению за этим стоят рыбопромышленники. Почему надо делать это именно в заповеднике – непонятно. На Камчатке достаточно озер, которые не находятся под строгим режимом природоохранной территории и пригодны для рыбоводства», – говорит начальник отдела правового и кадрового обеспечения Кроноцкого заповедника Николай Окулов.

  • Скандал вокруг Кроноцкого заповедника: что известно на данный момент
    Река Кроноцкая, изобилующая порогами, из-за которых рыба не идет в озеро из океана Фото: Наталия Судец

Ранее Коммерсантъ сообщал о том, что губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обращался в Минприроды и Росрыболовство с просьбой дать оценку проекту использования Кроноцкого озера в рыбопромышленных целях.

28 февраля следователь и еще шесть сотрудников УМВД по Камчатскому краю арестовали начальника научного отдела Кроноцкого заповедника Дарью Паничеву и доставили под стражей в Хабаровск. Паничева занималась подготовкой научных материалов, которые должны были доказать губительность последствий запуска промысла и рытья канала для экосистемы заповедника. Женщина одна воспитывает несовершеннолетнего сына. По информации Гринпис России, следователь настаивает на том, чтобы ребенка отдали в детский приют или интернат.

По словам руководителя Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка, Паничеву обвиняют в том, что она способствовала растрате бюджетных средств, выделенных заповеднику в рамках программы по ликвидации прошлого накопленного экологического ущерба на тихоокеанском побережье заповедника в 2015 и 2016 годах. Тогда с территории заповедника было вывезено более 1000 тонн мусора и остатков ГСМ – наследия от хозяйственной деятельности, которая велась в 1960-70-х годах.

«Изначально Кроноцкий заповедник проходил как потерпевшая сторона, но потом начались попытки сделать из сотрудников заповедника фигурантов дела. И опять, по стечению обстоятельств, интерес к биосферному резервату стали проявлять, когда начались попытки проведения изысканий на Кроноцком озере и активное обсуждение в кулуарах правительственных кабинетов проекта создания промыслового стада нерки на ныне заповедных территориях. Почти за год следствие так и не нашло доказательств причастности нынешних сотрудников к каким бы то ни было махинациям. А ведь именно сейчас они нужны всем заинтересованным лицам, чтобы дискредитировать коллектив заповедника, а лучше полностью заменить», – написал Шпиленок.

Руководство заповедника направило письма Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, заместителю генерального прокурора РФ Игорю Ткачеву с просьбой разобраться в ситуации. После суда, который состоялся 1 марта в Хабаровске, Дарья будет находится под домашним арестом на Камчатке, а не под стражей в Хабаровске, как того требовало следствие.

«Мы считаем это большой победой. Во всяком случае, Дарья будет дома вместе с сыном», – отметил Окулов.
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СМИ2
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