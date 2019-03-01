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Опоссум пал жертвой паука: впервые на видео
Хищные навыки паукообразных были недооценены.
Анастасия Баринова
1 марта 2019 в 16:43
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По всей планете, кроме Антарктиды, широко распространены пауки-птицееды (лат. Theraphosidae) – крупные хищные членистоногие, поедающие мух, тараканов, рептилий, мелких грызунов и рыб. Они подкарауливают добычу из засады, а не используют паутину для изготовления ловушек. До недавнего времени считалось, что самой серьезной их жертвой могут быть птицы, что и дало животным их название в русском языке. Но недавно ученые стали свидетелями схватки паука «размером с тарелку» с небольшим опоссумом. Видео снято в джунглях Перу. Опоссум был пойман живым и некоторое время пытался сопротивляться, но через полминуты неравная борьба закончилась.
Исследованием жизни паукообразных занимались биологи Мичиганского университета в тропических лесах Перу – одной из самых разнообразных экосистем на земле. За время экспедиции ученые собрали множество доказательств того, как беспозвоночные охотятся на позвоночных и осознали: они представляют для позвоночных обитателей джунглей гораздо большую угрозу, чем можно было представить.
«Как правило, ночью в джунглях можно заметить, что жертвой пауков становятся в основном другие беспозвоночные: сверчки и мотыльки, но иногда их можно заметить и с более серьезной добычей – ящерицами, лягушками или змеями», – отмечает биолог, возглавляющий команду исследователей.
Подводя итоги исследования, биологи подчеркивают, что важность паукообразных сильно недооценена, и их вполне можно называть «царями джунглей». В Перу насчитывается не менее 85 видов амфибий и 90 видов рептилий, и птицееды вносят значительную лепту в «прореживание» их популяций.
Стоит также отметить, что хотя в английском языке птицееды называются «tarantula», с тарантулами (лат. Lycosa) их объединяет только принадлежность к отряду пауков, а дальше их эволюционные пути расходятся. Посмотрите на самого большого птицееда в мире.
Исследованием жизни паукообразных занимались биологи Мичиганского университета в тропических лесах Перу – одной из самых разнообразных экосистем на земле. За время экспедиции ученые собрали множество доказательств того, как беспозвоночные охотятся на позвоночных и осознали: они представляют для позвоночных обитателей джунглей гораздо большую угрозу, чем можно было представить.
«Как правило, ночью в джунглях можно заметить, что жертвой пауков становятся в основном другие беспозвоночные: сверчки и мотыльки, но иногда их можно заметить и с более серьезной добычей – ящерицами, лягушками или змеями», – отмечает биолог, возглавляющий команду исследователей.
Подводя итоги исследования, биологи подчеркивают, что важность паукообразных сильно недооценена, и их вполне можно называть «царями джунглей». В Перу насчитывается не менее 85 видов амфибий и 90 видов рептилий, и птицееды вносят значительную лепту в «прореживание» их популяций.
Стоит также отметить, что хотя в английском языке птицееды называются «tarantula», с тарантулами (лат. Lycosa) их объединяет только принадлежность к отряду пауков, а дальше их эволюционные пути расходятся. Посмотрите на самого большого птицееда в мире.