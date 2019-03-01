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Огромная рыба-«oбманщик» найдена в США (и это сенсация)
Исполинская солнечная рыба удивила ученых — a открытие помог сделать Facebook!
Анастасия Баринова
1 марта 2019 в 16:09
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Гигантская солнечная рыба (лат. Mola tecta) долго оставалась вне поля зрения науки: она очень похожа обыкновенную рыбу-луну (лат. Mola mola). Только в 2017 году ее объявили новым видом, а автор исследования Марианна Найгаaрд даже дала ей название «худвинкер» – «обманщик». Эти рыбы отличаются от сородичей ДНК и строением тела (например, у них в плавниках – 15-17 лучей), но заметить отличия может только специалист.
Это очень крупные рыбы: встречались особи до 2,4 метра в длину (а сородичи из семейства Mola вырастают до 3 метров и весят под 2 тонны). Сравните размеры худвинкера и человека:
Изображение: Michelle Freeborn, Wellington Museum Te Papa Tongarewa
До настоящего времени худвинкеры встречались только в Южном полушарии, но на днях рыбу длиной более двух метров случайно нашли биологи на побережье Голеты (Санта-Барбара, Калифорния). Они выложили снимки в Facebook, а те попали в ленту Марианны Найгаард, которая живет в 12 000 км от пляжа Калифорнии – в Австралии.
Рассмотреть на фото спину и плавники рыбы было нельзя – и по просьбе Марианны ее заокеанские коллеги вернулись на пляж, чтобы отснять рыбу и взять пробу тканей для анализа ДНК (им повезло, что останки не унесло приливом).
Увидев новые кадры, специалистка подтвердила: найденный экземпляр действительно является гигантской солнечной рыбой худвинкер!
Главной загадкой остается место находки: зачем рыба, живущая возле побережья Австралии и Новой Зеландии, пересекла океан и сменила полушария: Южное – на Северное, а Восточное – на Западное. Не исключено, что она является представителем еще не открытого подвида.
Кстати, раньше мы писали об истории открытия рыбы худвинкер.
Это очень крупные рыбы: встречались особи до 2,4 метра в длину (а сородичи из семейства Mola вырастают до 3 метров и весят под 2 тонны). Сравните размеры худвинкера и человека:
Изображение: Michelle Freeborn, Wellington Museum Te Papa Tongarewa
До настоящего времени худвинкеры встречались только в Южном полушарии, но на днях рыбу длиной более двух метров случайно нашли биологи на побережье Голеты (Санта-Барбара, Калифорния). Они выложили снимки в Facebook, а те попали в ленту Марианны Найгаард, которая живет в 12 000 км от пляжа Калифорнии – в Австралии.
Рассмотреть на фото спину и плавники рыбы было нельзя – и по просьбе Марианны ее заокеанские коллеги вернулись на пляж, чтобы отснять рыбу и взять пробу тканей для анализа ДНК (им повезло, что останки не унесло приливом).
Увидев новые кадры, специалистка подтвердила: найденный экземпляр действительно является гигантской солнечной рыбой худвинкер!
Главной загадкой остается место находки: зачем рыба, живущая возле побережья Австралии и Новой Зеландии, пересекла океан и сменила полушария: Южное – на Северное, а Восточное – на Западное. Не исключено, что она является представителем еще не открытого подвида.
Кстати, раньше мы писали об истории открытия рыбы худвинкер.