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Русская затопила город в Калифорнии: фото и видео
Людям предписано эвакуироваться, но дороги залиты водой.
Анастасия Баринова
28 февраля 2019 в 19:38
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Два города в калифорнийском округе Сонома, Монте-Рио и Гернвилль, оказались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения на реке Русская (Russian River). В обоих населенных пунктах в общей сложности проживают около 5500 человек; им предписано эвакуироваться. Между тем большинство автомагистралей оказались затопленными или заваленными оползнями, но и на оставшихся движение затруднено.
По данным представителей Центра чрезвычайных ситуаций округа Сонома, к вечеру 27 февраля после нескольких дней проливных дождей уровень воды в реке достиг 13,8 метра. Более 2000 домов пострадали – во многих случаях на поверхности остались только крыши.
Русская река выходит из берегов примерно раз в два года, но такой масштаб наблюдается крайне редко. Исторические пики паводков были зафиксированы в феврале 1986 года (15,1 м), в январе 1995 года (15 м), в декабре 1955 года (14,5 м), в декабре 1964 года (14,4 м) и в феврале 1940 года (14,3 м). В остальное время искусственное озеро Мендосино и плотина, созданные на реке, успешно сдерживают напор воды.
По прогнозам метеорологов, дожди в регионе еще продолжатся, и это приведет в выходу из берегов других рек. Помимо того, уже сейчас увеличивается количество оползней. Местная администрация призывает губернатора ввести в округе чрезвычайное положение: необходимо организовать эвакуацию и помогать людям, остающимся отрезанными от внешнего мира.
Река, носящая имя «Русская», среди южных индейцев была известна как Ashokawna: «вода на востоке», или Bidapte – «большая река». В 1808-1809 и 1811 годах Российско-американская компания снарядила в этот район две экспедиции с целью найти место для сельскохозяйственного поселения, и в этих документах река фигурирует как «Славянка». После ухода русских поселенцев новый владелец этих земель в 1841 году назвал реку в их честь.
Посмотрите на масштабы наводнения в Австралии.
По данным представителей Центра чрезвычайных ситуаций округа Сонома, к вечеру 27 февраля после нескольких дней проливных дождей уровень воды в реке достиг 13,8 метра. Более 2000 домов пострадали – во многих случаях на поверхности остались только крыши.
Русская река выходит из берегов примерно раз в два года, но такой масштаб наблюдается крайне редко. Исторические пики паводков были зафиксированы в феврале 1986 года (15,1 м), в январе 1995 года (15 м), в декабре 1955 года (14,5 м), в декабре 1964 года (14,4 м) и в феврале 1940 года (14,3 м). В остальное время искусственное озеро Мендосино и плотина, созданные на реке, успешно сдерживают напор воды.
По прогнозам метеорологов, дожди в регионе еще продолжатся, и это приведет в выходу из берегов других рек. Помимо того, уже сейчас увеличивается количество оползней. Местная администрация призывает губернатора ввести в округе чрезвычайное положение: необходимо организовать эвакуацию и помогать людям, остающимся отрезанными от внешнего мира.
Река, носящая имя «Русская», среди южных индейцев была известна как Ashokawna: «вода на востоке», или Bidapte – «большая река». В 1808-1809 и 1811 годах Российско-американская компания снарядила в этот район две экспедиции с целью найти место для сельскохозяйственного поселения, и в этих документах река фигурирует как «Славянка». После ухода русских поселенцев новый владелец этих земель в 1841 году назвал реку в их честь.
Посмотрите на масштабы наводнения в Австралии.