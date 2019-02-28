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В Тайване заметили леопарда, который считается вымершим (но это не точно)
Тайваньский дымчатый леопард, последний раз замеченный в дикой природе в 1983 году, снова попался на глаза людям. Или все же нет?
Анастасия Баринова
28 февраля 2019 в 17:51
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В прошлом Тайвань был домом эндемичного подвида леопардов: формозского дымчатого (лат. Neofelis nebulosa brachyura). Этот 20-килограммовый хищник длиной около метра похож на сородичей, живущих в материковом Китае, но его хвост в полтора раза короче: не более 30 см против 60-90 у обычных дымчатых. После формозского подвида гималайского медведя (лат. Ursus thibetanus formosanus) этот леопард был крупнейшим хищником на острове. Охота ради красивой шкуры, а также вырубка лесов нанесли популяции большой ущерб, и последние официальные свидетельства встреч с тайваньским дымчатым леопардом датируются 1983 годом. В 1998 туземцы из народности Бунун рассказывали профессору Национального университета Тайдуна – Лю Чиюнг-Си – о том, что порой добывали на охоте дымчатых леопардов – но сжигали тела, боясь кары зоозащитников и правительства.
В течение следующих десятилетий ученые пытались отыскать следы животного. С января 2001 по май 2004 биологи установили в лесах 400 скрытых камер. Фотоловушки сделали 16000 снимков – но ни на одном не было леопарда. Лесничество Тайваня по-прежнему относит этот вид к «вымирающим», но в красном списке IUCN он числится как «исчезнувший».
Однако в июле 2018, а затем и в январе 2019, от двух групп местных рейнджеров поступили сообщения о том, что они видели леопарда в юго-восточной части Тайваня. В одном случае кошка спрыгнула на горную козу с дерева, в другом она промчалась мимо скутера и скрылась среди деревьев.
По мнению Лю Чиунг-си, профессора естествознания из Национального университета Тайдуна, леопарды на Тайване не вымерли – они просто стали более осторожными и перестали появляться на людях. Ученые и рейнджеры продолжают мониторить территорию в надежде снять фото- или видеодоказательство.
«Исчезнувшие» виды иногда действительно возвращаются к жизни: их просто плохо искали. Узнайте об этом на примере галапагосской черепахи.
В течение следующих десятилетий ученые пытались отыскать следы животного. С января 2001 по май 2004 биологи установили в лесах 400 скрытых камер. Фотоловушки сделали 16000 снимков – но ни на одном не было леопарда. Лесничество Тайваня по-прежнему относит этот вид к «вымирающим», но в красном списке IUCN он числится как «исчезнувший».
Однако в июле 2018, а затем и в январе 2019, от двух групп местных рейнджеров поступили сообщения о том, что они видели леопарда в юго-восточной части Тайваня. В одном случае кошка спрыгнула на горную козу с дерева, в другом она промчалась мимо скутера и скрылась среди деревьев.
По мнению Лю Чиунг-си, профессора естествознания из Национального университета Тайдуна, леопарды на Тайване не вымерли – они просто стали более осторожными и перестали появляться на людях. Ученые и рейнджеры продолжают мониторить территорию в надежде снять фото- или видеодоказательство.
«Исчезнувшие» виды иногда действительно возвращаются к жизни: их просто плохо искали. Узнайте об этом на примере галапагосской черепахи.