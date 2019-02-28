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Как животные утоляют жажду зимой
Несмотря на обилие снега, копытным зимой не хватает воды.
Анастасия Баринова
28 февраля 2019 в 15:32
Одна из скрытых камер, установленных на территории Воронежского заповедника, показала, как измученный жаждой лось пьет из проталины в снегу. Если не знать тонкостей поведения животных, это может удивить: почему лосю понадобилось искать талую воду, если кругом полно снега?
Как поясняет сотрудник заповедника Александр Мишин, парнокопытные зимой часто испытывают проблемы с поиском воды. Получение жидкости из снега требует больших энергетических затрат, а низкокалорийная зимняя диета не способствует накоплению сил. Животные также могут добывать воду из древесных побегов, мхов, озимых культур, но и это для этого нужно потрудиться. Кроме того, зимой таких источников встречается мало.
Таким образом, бегущий под снежным покровом ручей или промоина на замерзшей реке становятся для копытных спасением. Правда, выход на тонкий лед для крупного животного чреват серьезным риском: посмотрите, как люди спасают тонущего лося.
Как поясняет сотрудник заповедника Александр Мишин, парнокопытные зимой часто испытывают проблемы с поиском воды. Получение жидкости из снега требует больших энергетических затрат, а низкокалорийная зимняя диета не способствует накоплению сил. Животные также могут добывать воду из древесных побегов, мхов, озимых культур, но и это для этого нужно потрудиться. Кроме того, зимой таких источников встречается мало.
Таким образом, бегущий под снежным покровом ручей или промоина на замерзшей реке становятся для копытных спасением. Правда, выход на тонкий лед для крупного животного чреват серьезным риском: посмотрите, как люди спасают тонущего лося.