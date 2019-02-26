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Облачная вода в Тирренском море: фото со спутника
После сильных дождей в Риме и окрестностях области Лацио в Тирренское море хлынули осадочные отложения.
Анастасия Баринова
26 февраля 2019 в 19:27
В 2015 году Европейское космическое агентство запустило первый спутник серии Sentinel. Его работа ведется в рамках проекта глобального мониторинга в интересах окружающей среды и безопасности «Коперник» (англ. Copernicus). Ранее с его помощью ученые заметили сдвиг земной коры после землетрясения и совершили другие открытия, а сейчас аппарат второго поколения, Sentinel-2B, показал последствия сильных дождей в итальянской области Лацио.
На спутниковом снимке видна река Тибр – третья по величине в стране. Она берет свое начало в Апеннинских горах и течет около 400 километров, прежде чем достигает Рима и впадает в море недалеко от города Остия. Даже в обычную погоду Тибр переносит взвешенные примеси, поэтому синие прибрежные воды здесь часто обесцвечены.
А после того, как 2 февраля на столицу Италии и прилегающие регионы обрушились дожди, не прекращавшиеся три дня, в Тирренское море попало рекордное количество примесей. Шлейф молочного цвета простирался на 28 километров от побережья на северо-запад, окрашивая темно-синий фон воды в бирюзовый оттенок – этот кадр, который вы можете видеть в верхней галерее, и запечатлел спутник.
Посмотрите таймлапс, как меняется наша планета.
На спутниковом снимке видна река Тибр – третья по величине в стране. Она берет свое начало в Апеннинских горах и течет около 400 километров, прежде чем достигает Рима и впадает в море недалеко от города Остия. Даже в обычную погоду Тибр переносит взвешенные примеси, поэтому синие прибрежные воды здесь часто обесцвечены.
А после того, как 2 февраля на столицу Италии и прилегающие регионы обрушились дожди, не прекращавшиеся три дня, в Тирренское море попало рекордное количество примесей. Шлейф молочного цвета простирался на 28 километров от побережья на северо-запад, окрашивая темно-синий фон воды в бирюзовый оттенок – этот кадр, который вы можете видеть в верхней галерее, и запечатлел спутник.
Посмотрите таймлапс, как меняется наша планета.