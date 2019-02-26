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Как лев сорвал львице удачную охоту: видео
Молодой лев решил вмешаться в охоту львицы, но не преуспел.
Анастасия Баринова
26 февраля 2019 в 18:36
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Львы имеют два типа социальной организации: обычно они проживают в группах (прайдах), состоящих из пяти или шести родственных между собой самок, их детенышей обоих полов и одного или двух самцов. Также встречаются львы, ведущие одинокий образ жизни: обычно это особи, изгнанные из прайда и не создавшие собственный. В первом случае самцы охраняют свое семейство, отгоняют врагов и конкурентов, а самки в это время отправляются на охоту.
Во втором случае львам приходится добывать пищу самостоятельно, и их повадки слабо изучены. Если львицы чаще всего охотятся целой группой, и эта сцена нередко попадает в объективы камер, то заметить одного льва, выслеживающего добычу самостоятельно, очень трудно. Недавно туристы в Национальном парке Крюгера стали свидетелями охоты одинокого молодого льва и предвкушали редкое зрелище, но события развернулись самым неожиданным образом.
Лев нашел стадо импал, пришедших на водопой, и начал медленно к ним приближаться. Затем он ускорился и побежал за жертвой, но оказалось, что его опередили: в кустах уже сидела львица (ее голову можно разглядеть в первые секунды видео). Хищница решила совершить резкий рывок в сторону добычи в тот же момент, когда на ту нацелился лев. В результате охотники столкнулись, львица обескураженно обернулась на неожиданное препятствие, а импала выскользнула и убежала.
Оба животных выглядят крайне удивленными: все шаги были просчитаны, за исключением соперника, двигающегося навстречу. Узнайте, как люди учат охотиться «царя зверей».
Во втором случае львам приходится добывать пищу самостоятельно, и их повадки слабо изучены. Если львицы чаще всего охотятся целой группой, и эта сцена нередко попадает в объективы камер, то заметить одного льва, выслеживающего добычу самостоятельно, очень трудно. Недавно туристы в Национальном парке Крюгера стали свидетелями охоты одинокого молодого льва и предвкушали редкое зрелище, но события развернулись самым неожиданным образом.
Лев нашел стадо импал, пришедших на водопой, и начал медленно к ним приближаться. Затем он ускорился и побежал за жертвой, но оказалось, что его опередили: в кустах уже сидела львица (ее голову можно разглядеть в первые секунды видео). Хищница решила совершить резкий рывок в сторону добычи в тот же момент, когда на ту нацелился лев. В результате охотники столкнулись, львица обескураженно обернулась на неожиданное препятствие, а импала выскользнула и убежала.
Оба животных выглядят крайне удивленными: все шаги были просчитаны, за исключением соперника, двигающегося навстречу. Узнайте, как люди учат охотиться «царя зверей».