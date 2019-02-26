На Канаду и США обрушилось ледяное цунами
«Шторма у нас были и в прошлом, но ничего подобного не происходило никогда: лед принесло ветром к стенам домов и даже во внутренние дворики», – Дейв Шульц, житель штата Нью-Йорк.
Зимний шторм, который привел к образованию «ледяного цунами», также оставил сотни тысяч домов в восточной части США без электроснабжения, множество людей было эвакуировано.
The Town of Hamburg Emergency Services says there is a voluntary evacuation of Hoover Beach due to ice shifting. Residents in Hoover Beach can expect the Woodlawn Fire Department to come door to door accounting for residents. pic.twitter.com/d58HJFGcEQ— WGRZ (@WGRZ) 24 февраля 2019 г.
По всему региону, включая Западную Виргинию и Нью-Йорк, были зарегистрированы порывы ветра ураганной категории: до 119 км/ч, а на вершине горы Вашингтон, самой высокой на северо-востоке (1916 метров), бушевал ветер с порывами до 231 км/ч.
@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx— Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) 24 февраля 2019 г.
Служба безопасности Национального парка Ниагара разместила видео, на котором видны глыбы льда, заблокировавшие дороги на подъезде к водопаду.
Преимущественно такие «зимние цунами» происходят весной, когда лед начинает таять и разрушаться. И если сильный ветер дует на пологое побережье, глыбы льда, иногда вырастающие до огромных размеров, начинают двигаться тем дальше, чем сильнее силы ветра и поступающей наружу воды продолжают проталкивать их. Так на берегах и появляются валы, нагроможденные из груды ледяных обломков. Посмотрите на замерзший этой зимой водопад.
@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey… pic.twitter.com/RdXh5HYxfx
— Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) 24 февраля 2019 г.
Служба безопасности Национального парка Ниагара разместила видео, на котором видны глыбы льда, заблокировавшие дороги на подъезде к водопаду.
Преимущественно такие «зимние цунами» происходят весной, когда лед начинает таять и разрушаться. И если сильный ветер дует на пологое побережье, глыбы льда, иногда вырастающие до огромных размеров, начинают двигаться тем дальше, чем сильнее силы ветра и поступающей наружу воды продолжают проталкивать их. Так на берегах и появляются валы, нагроможденные из груды ледяных обломков. Посмотрите на замерзший этой зимой водопад.