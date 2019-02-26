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  • На Канаду и США обрушилось ледяное цунами
    Фото: alhillman/Instagram
  • На Канаду и США обрушилось ледяное цунами
    Фото: flowergirl_1961/Instagram
  • На Канаду и США обрушилось ледяное цунами
    Фото: strewgsgolf/Instagram
  • На Канаду и США обрушилось ледяное цунами
    Фото: oceandestiny87/Instagram
  • На Канаду и США обрушилось ледяное цунами
    Фото: alhillman/Instagram
  • На Канаду и США обрушилось ледяное цунами
    Фото: winnie.rescue_pup/Instagram
Природа

На Канаду и США обрушилось ледяное цунами

На побережье вынесло огромные глыбы льда.
Анастасия Баринова
26 февраля 2019 в 16:04
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На озере Эри, расположенном между США и Канадой, каждую зиму устанавливают плавучее заграждение, которое не дает льду стекать по реке Ниагара во избежание последующего наводнения. В этом году барьер не выдержал порывов сильного ветра, и 24 февраля глыбы льда вынесло на берег озера. В некоторых районах их высота достигала 12 метров. Были снесены деревья и фoнapныe cтoлбы, повреждено нecкoлькo aвтoмoбилeй. Никтo из людeй, пo пpeдвapитeльнoй инфopмaции, нe пocтpaдaл.
«Шторма у нас были и в прошлом, но ничего подобного не происходило никогда: лед принесло ветром к стенам домов и даже во внутренние дворики», – Дейв Шульц, житель штата Нью-Йорк. 

Зимний шторм, который привел к образованию «ледяного цунами», также оставил сотни тысяч домов в восточной части США без электроснабжения, множество людей было эвакуировано.

По всему региону, включая Западную Виргинию и Нью-Йорк, были зарегистрированы порывы ветра ураганной категории: до 119 км/ч, а на вершине горы Вашингтон, самой высокой на северо-востоке (1916 метров), бушевал ветер с порывами до 231 км/ч.

Служба безопасности Национального парка Ниагара разместила видео, на котором видны глыбы льда, заблокировавшие дороги на подъезде к водопаду.

Преимущественно такие «зимние цунами» происходят весной, когда лед начинает таять и разрушаться. И если сильный ветер дует на пологое побережье, глыбы льда, иногда вырастающие до огромных размеров, начинают двигаться тем дальше, чем сильнее силы ветра и поступающей наружу воды продолжают проталкивать их. Так на берегах и появляются валы, нагроможденные из груды ледяных обломков. Посмотрите на замерзший этой зимой водопад.

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СМИ2
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