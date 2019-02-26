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Откуда в чаще амазонского леса взялся кит?
Восьмиметровая туша кита лежала в 15 метрах от побережья.
Анастасия Баринова
26 февраля 2019 в 14:20
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22 февраля бразильские экологи из организации Bicho D'água узнали о том, что в устье реки Амазонки, протекающей в джунглях, находится огромная китовая туша. Оказавшись на месте, они провели предварительные исследования, но так и не пришли к однозначному выводу о причинах происшествия.
Мертвое животное лежало посреди мангровых деревьев в 15 метрах от берега океана неподалеку от русла реки. Согласно основной гипотезе, горбатый кит (лат. Megaptera novaeangliae) плавал слишком близко к берегу и попал во власть сильных приливов, которые наблюдались в последние дни.
Также специалисты не исключают, что перед тем он наглотался пластика и был ослаблен, и, кроме того, кит вообще мог быть уже мертвым, когда волны принесли его на берег и запутали тушу в зарослях. И наконец еще одним из объяснений может быть травма, полученная от сетей или лодок (биологи ищут эти следы). Точную причину гибели покажет вскрытие.
Вторым удивительным фактором является время в которое кит оказался в мангровой чаще: лето (в Южном полушарии), тогда как горбачи приплывают к северному побережью Бразилии зимой. Эти морские млекопитающие имеют свои четко выраженные сезоны миграции: в феврале они уже проходят более шести тысяч километров на юг к местам их нагула в Антарктике, где в это время много криля.
Ученые также отмечают, что кит – еще детеныш, которому меньше года: он в два раза меньше взрослого горбача. Предположительно, малыш отбился от матери и сбился с пути во время миграции. Оставшись в этой части Атлантического океана, он продолжал плавать рядом с берегом и в любом случае был обречен на гибель.
Узнайте о том, как трудно похоронить кита.
Мертвое животное лежало посреди мангровых деревьев в 15 метрах от берега океана неподалеку от русла реки. Согласно основной гипотезе, горбатый кит (лат. Megaptera novaeangliae) плавал слишком близко к берегу и попал во власть сильных приливов, которые наблюдались в последние дни.
Также специалисты не исключают, что перед тем он наглотался пластика и был ослаблен, и, кроме того, кит вообще мог быть уже мертвым, когда волны принесли его на берег и запутали тушу в зарослях. И наконец еще одним из объяснений может быть травма, полученная от сетей или лодок (биологи ищут эти следы). Точную причину гибели покажет вскрытие.
Вторым удивительным фактором является время в которое кит оказался в мангровой чаще: лето (в Южном полушарии), тогда как горбачи приплывают к северному побережью Бразилии зимой. Эти морские млекопитающие имеют свои четко выраженные сезоны миграции: в феврале они уже проходят более шести тысяч километров на юг к местам их нагула в Антарктике, где в это время много криля.
Ученые также отмечают, что кит – еще детеныш, которому меньше года: он в два раза меньше взрослого горбача. Предположительно, малыш отбился от матери и сбился с пути во время миграции. Оставшись в этой части Атлантического океана, он продолжал плавать рядом с берегом и в любом случае был обречен на гибель.
Узнайте о том, как трудно похоронить кита.