Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Рыба с человеческими зубами «приплыла» на рисовое поле
    Фото: Maria Julia Candotti/Facebook
  • Рыба с человеческими зубами «приплыла» на рисовое поле
    Фото: Wikipedia
Природа

Рыба с человеческими зубами «приплыла» на рисовое поле

Существо застряло в насосе, качающем речную воду.
Анастасия Баринова
25 февраля 2019 в 16:27
3847
Мария Джулия Кандотти из аргентинской провинции Санта-Фе владеет рисовым полем. Однажды она заметила на нем удивительное существо, похожее на угря, но с огромными «человеческими» зубами. В тот момент у женщины не было с собой камеры, но когда гость появился снова, она была готова к встрече.

На этот раз «монстр» застрял в насосе, качающем речную воду. Мария призвала соседей проявлять бдительность, предположив, что существо может быть опасным. Эксперты уверяют, что это не так: на рисовом поле оказался американский чешуйчатник, или лепидосирен (лат. Lepidosiren paradoxa). Рыба, широко распространенная в центральной части Южной Америки, питается различными водными беспозвоночными, растениями и мелкой рыбой. Необычные зубы развились у чешуйчатника, как и у других представителей надотряда двоякодышащие, для перемалывания панцирей улиток, креветок и рыбных костей. Кстати, двоякодышащими их называют потому, что эта древняя группа пресноводных рыб обладает как жаберным, так и легочным дыханием. 

Рисовое поле – идеальная среда обитания таких рыб: они предпочитают заболоченные и пересыхающие водоемы со стоячей водой и растительностью. По мере высыхания водоема лепидосирен роет себе «спальное гнездо» и залегает в спячку, переходя полностью на дыхание атмосферным воздухом. Посмотрите на другую рыбу с зубами, похожими на человеческие

Подписывайтесь на канал «National Geographic Россия» в Телеграме – t.me/natgeorus

Тоже интересно

Экзотические обитатели Баренцева моря

Обсудить (1)
СМИ2
Аналогов нет: в России создали оружие будущего
Аналогов нет: в России создали оружие будущего
Тоже интересно
Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно