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Рыба с человеческими зубами «приплыла» на рисовое поле
Существо застряло в насосе, качающем речную воду.
Анастасия Баринова
25 февраля 2019 в 16:27
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Мария Джулия Кандотти из аргентинской провинции Санта-Фе владеет рисовым полем. Однажды она заметила на нем удивительное существо, похожее на угря, но с огромными «человеческими» зубами. В тот момент у женщины не было с собой камеры, но когда гость появился снова, она была готова к встрече.
На этот раз «монстр» застрял в насосе, качающем речную воду. Мария призвала соседей проявлять бдительность, предположив, что существо может быть опасным. Эксперты уверяют, что это не так: на рисовом поле оказался американский чешуйчатник, или лепидосирен (лат. Lepidosiren paradoxa). Рыба, широко распространенная в центральной части Южной Америки, питается различными водными беспозвоночными, растениями и мелкой рыбой. Необычные зубы развились у чешуйчатника, как и у других представителей надотряда двоякодышащие, для перемалывания панцирей улиток, креветок и рыбных костей. Кстати, двоякодышащими их называют потому, что эта древняя группа пресноводных рыб обладает как жаберным, так и легочным дыханием.
Рисовое поле – идеальная среда обитания таких рыб: они предпочитают заболоченные и пересыхающие водоемы со стоячей водой и растительностью. По мере высыхания водоема лепидосирен роет себе «спальное гнездо» и залегает в спячку, переходя полностью на дыхание атмосферным воздухом. Посмотрите на другую рыбу с зубами, похожими на человеческие.
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На этот раз «монстр» застрял в насосе, качающем речную воду. Мария призвала соседей проявлять бдительность, предположив, что существо может быть опасным. Эксперты уверяют, что это не так: на рисовом поле оказался американский чешуйчатник, или лепидосирен (лат. Lepidosiren paradoxa). Рыба, широко распространенная в центральной части Южной Америки, питается различными водными беспозвоночными, растениями и мелкой рыбой. Необычные зубы развились у чешуйчатника, как и у других представителей надотряда двоякодышащие, для перемалывания панцирей улиток, креветок и рыбных костей. Кстати, двоякодышащими их называют потому, что эта древняя группа пресноводных рыб обладает как жаберным, так и легочным дыханием.
Рисовое поле – идеальная среда обитания таких рыб: они предпочитают заболоченные и пересыхающие водоемы со стоячей водой и растительностью. По мере высыхания водоема лепидосирен роет себе «спальное гнездо» и залегает в спячку, переходя полностью на дыхание атмосферным воздухом. Посмотрите на другую рыбу с зубами, похожими на человеческие.
Подписывайтесь на канал «National Geographic Россия» в Телеграме – t.me/natgeorus