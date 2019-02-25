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Грузия в кадре: страна гор, вина и гостеприимства
Здесь тепло встречают, вкусно угощают и молниеносно влюбляют в свою страну.
National Geographic Россия
25 февраля 2019 в 20:00
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Грузия – страна маленькая, но впечатлений, полученных в ней, вам может хватить если не на всю жизнь, то очень надолго. Средневековые башни, древние крепости и монастыри, впечатляющая архитектура, панорамные виды, скалистые горы, ясные озёра... Что еще нужно путешественнику для счастья? Делимся с вами подборкой лучших фотографий с нашего фотохостинга, сделанных в Грузии.
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Приехав в Грузию, невозможно обойти вниманием Тбилиси. Это уютные дворики Старого города, древняя крепость Нарикала, серные бани, незаурядные местечки за каждым углом и даже водопады. Там вы увидите, как в объятиях сливаются Арагви и Кура, и полюбуетесь возвышающимся над городом кафедральным собором Цминда Самеба, который успел за десяток лет стать настоящим символом Тбилиси.
Сванетия – один из самых живописных уголков Грузии. Здешние пейзажи суровы, но выглядят необычайно живописно. В Сванетии расположены высочайшие вершины Главного Кавказского хребта: Джангитау, Шхара, Тетнульд, пик Шота Руставели, Ушба и Лайла, так что более впечатляющей горной панорамы вы не найдёте. А еще нужно столько успеть – подняться к предгорьям Казбека и проехать по легендарной Военно-Грузинской дороге, научиться собирать виноград и посетить таверны в горных ущельях, винные погреба Кахетии и источники Боржоми.
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Чтобы посмотреть галерею, листайте вправо
Приехав в Грузию, невозможно обойти вниманием Тбилиси. Это уютные дворики Старого города, древняя крепость Нарикала, серные бани, незаурядные местечки за каждым углом и даже водопады. Там вы увидите, как в объятиях сливаются Арагви и Кура, и полюбуетесь возвышающимся над городом кафедральным собором Цминда Самеба, который успел за десяток лет стать настоящим символом Тбилиси.
Сванетия – один из самых живописных уголков Грузии. Здешние пейзажи суровы, но выглядят необычайно живописно. В Сванетии расположены высочайшие вершины Главного Кавказского хребта: Джангитау, Шхара, Тетнульд, пик Шота Руставели, Ушба и Лайла, так что более впечатляющей горной панорамы вы не найдёте. А еще нужно столько успеть – подняться к предгорьям Казбека и проехать по легендарной Военно-Грузинской дороге, научиться собирать виноград и посетить таверны в горных ущельях, винные погреба Кахетии и источники Боржоми.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!