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По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
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  • Домик мечты
    Домик мечты
    Деревня Казбеги Фото: Таня Шарапова
  • Грузия в кадре: страна гор, вина и гостеприимства
    Фото: Araz adiloglu
  • Грузия в кадре: страна гор, вина и гостеприимства
    Фото: Эдуард Кутыгин
Природа

Грузия в кадре: страна гор, вина и гостеприимства

Здесь тепло встречают, вкусно угощают и молниеносно влюбляют в свою страну.
National Geographic Россия
25 февраля 2019 в 20:00
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Грузия – страна маленькая, но впечатлений, полученных в ней, вам может хватить если не на всю жизнь, то очень надолго. Средневековые башни, древние крепости и монастыри, впечатляющая архитектура, панорамные виды, скалистые горы, ясные озёра... Что еще нужно путешественнику для счастья? Делимся с вами подборкой лучших фотографий с нашего фотохостинга, сделанных в Грузии. 

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  • Гергетская церковь
    Фото: Михаил Туркеев
  • Закат на Казбеке
    Фото: Денис Сыпленко
  • Ингурская ГЭС
    Фото: Андрей Бортников
  • Казбек
    Фото: Таня Шарапова
  • Метеостанция и ледник Гергети
    Фото: Владимир Куцый
  • Вид с Крестового перевала. Военно-грузинская дорога. Фото: Роман Микрюков


Приехав в Грузию, невозможно обойти вниманием Тбилиси. Это уютные дворики Старого города, древняя крепость Нарикала, серные бани, незаурядные местечки за каждым углом и даже водопады. Там вы увидите, как в объятиях сливаются Арагви и Кура, и полюбуетесь возвышающимся над городом кафедральным собором Цминда Самеба, который успел за десяток лет стать настоящим символом Тбилиси. 

  • Ночной Тбилиси
    Фото: Дмитрий Степанов
  • Тбилиси на закате
    Фото: Дмитрий Кайтанов
  • Геометрия тени
    Кафедральный собор Цминда Самеба Фото: Валерия
  • Тбилиси
    Фото: Etibar Jafarov


Сванетия – один из самых живописных уголков Грузии. Здешние пейзажи суровы, но выглядят необычайно живописно. В Сванетии расположены высочайшие вершины Главного Кавказского хребта: Джангитау, Шхара, Тетнульд, пик Шота Руставели, Ушба и Лайла, так что более впечатляющей горной панорамы вы не найдёте. А еще нужно столько успеть – подняться к предгорьям Казбека и проехать по легендарной Военно-Грузинской дороге, научиться собирать виноград и посетить таверны в горных ущельях, винные погреба Кахетии и источники Боржоми. 

  • Золото Сванетии
    Фото: Q-lieb-in
  • У подножия Казбека
    Фото: Никита Харланов
  • Перевал Трусо
    Фото: Da Miane
  • Озеро в ущелье Трусо
    Фото: Da Miane
  • Осень в горах Сванетии
    Фото: Артур Демченко
  • Уплисцихе — пещерный город
    Фото: Михаил Проскалов
  • Опьяненные свободой гор Фото: Юлия Петрова


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