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Как дельфины выбирают себе друзей
Дельфины умеют дружить, но ценят и одиночество.
Анастасия Баринова
25 февраля 2019 в 14:53
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Морские биологи из Флоридского Атлантического университета изучали жизнь и поведение афалин (лат. Tursiops) в акватории Орландо (Indian River Lagoon). С 2007 по 2010 годы девять дельфинов – 8 самцов и 1 самка – носили чипы, позволяющие отслеживать их передвижения. Кроме того, дважды за этот период за ними проводились визуальные наблюдения с воды и воздуха (122 часа в общей сложности). Теперь подведены итоги многолетнего исследования.
Выяснилось, что поиск пищи отнимает у дельфинов 17% суток. Более половины своего времени, 53%, афалины путешествуют – среднее расстояние составило 10,5 км, но несколько особей не преодолевали и 5 км. Очень часто (27% времени) дельфины никуда не плыли, а просто «слонялись по кругу» среди себе подобных или самостоятельно, притом по последнему показателю была найдена зависимость от возраста. В 2007 году изучаемые особи были молоды, и они до 72% суток были одни. Немало времени молодежь уделяла игре с посторонними объектами, такими как семена мангровых зарослей и водоросли. Но уже к 2010 году животные начали отдавать предпочтение сородичам – на личные дела отводилось 36% времени.
Наиболее интересные наблюдения дали социальные связи афалин. Контакты с самками у самцов происходили не только в брачный период: кратковременно (2,3% времени) дельфины общались с сородичами обоих полов, но стабильную пару они создавали с особью своего пола. Вместе они охотились или просто резвились. Однажды образованный дружеский альянс оставался крепким на протяжении всех лет наблюдения. Ученые называют такую социальную модель «делением-слиянием»: животные способны приспосабливаться как к окружению, так и к одиночеству.
Участвовавшие в исследовании дельфины в основном находились мелководье или средней глубине – здесь они и отдыхали, и общались, и добывали пищу. На глубоководные районы приходится минимальный объем собранного материала.
Узнайте, как протекает беременность у дельфинов.
Выяснилось, что поиск пищи отнимает у дельфинов 17% суток. Более половины своего времени, 53%, афалины путешествуют – среднее расстояние составило 10,5 км, но несколько особей не преодолевали и 5 км. Очень часто (27% времени) дельфины никуда не плыли, а просто «слонялись по кругу» среди себе подобных или самостоятельно, притом по последнему показателю была найдена зависимость от возраста. В 2007 году изучаемые особи были молоды, и они до 72% суток были одни. Немало времени молодежь уделяла игре с посторонними объектами, такими как семена мангровых зарослей и водоросли. Но уже к 2010 году животные начали отдавать предпочтение сородичам – на личные дела отводилось 36% времени.
Наиболее интересные наблюдения дали социальные связи афалин. Контакты с самками у самцов происходили не только в брачный период: кратковременно (2,3% времени) дельфины общались с сородичами обоих полов, но стабильную пару они создавали с особью своего пола. Вместе они охотились или просто резвились. Однажды образованный дружеский альянс оставался крепким на протяжении всех лет наблюдения. Ученые называют такую социальную модель «делением-слиянием»: животные способны приспосабливаться как к окружению, так и к одиночеству.
Участвовавшие в исследовании дельфины в основном находились мелководье или средней глубине – здесь они и отдыхали, и общались, и добывали пищу. На глубоководные районы приходится минимальный объем собранного материала.
Узнайте, как протекает беременность у дельфинов.