3090
1
Айсберг размером с город: чем грозит трещина в леднике Антарктиды
Сравнив спутниковые снимки, сделанные за несколько десятилетий, ученые NASA обнаружили, что в шельфовом леднике Бранта быстро растет трещина.
Анастасия Баринова
25 февраля 2019 в 14:17
16
В Восточной Антарктиде находится шельфовый ледник Бранта. С 1956 года здесь работают британские научные станции серии Halley – их обитатели исследуют атмосферу и строение южного континента (так, здесь в 1985 впервые обнаружили озоновую дыру).
Ближе к середине ледника есть трещина, не вызывавшая опасений последние 35 лет. Однако недавно она снова начала расти к северу со скоростью до 4 км в год. Эта динамика тревожна, но прогнозы особенно негативны с учетом того, что в октябре 2016 года на леднике появилась вторая трещина – так называемая Хэллоуинская. Этот разлом движется к на восток.
В случае, если разломы соединятся – от ледяного панциря отколется кусок, который сейчас вдается в море Уэдделла. Его площадь – 1,7 тысячи квадратных километров, это в два раза больше Нью-Йорка (783 км²) и сопоставимо по площади с Санкт-Петербургом (1403 км²) или Лондоном (1572 м²). И хотя по антарктическим меркам это далеко не самый крупный айсберг (посмотрите на настоящих гигантов), но для ледника Бранта, наблюдения за которым начались в 1915 году, это рекорд.
По мнению гляциологов NASA, дальнейшая ситуация зависит от того, где именно соединятся две трещины. А сейчас специалисты оценивают степень риска для полярной станции Halley VI, которую в 2016-2017 годах уже приходилось передвигать в сторону от трещины.
Узнайте, как движутся льды в Антарктиде.
Ближе к середине ледника есть трещина, не вызывавшая опасений последние 35 лет. Однако недавно она снова начала расти к северу со скоростью до 4 км в год. Эта динамика тревожна, но прогнозы особенно негативны с учетом того, что в октябре 2016 года на леднике появилась вторая трещина – так называемая Хэллоуинская. Этот разлом движется к на восток.
В случае, если разломы соединятся – от ледяного панциря отколется кусок, который сейчас вдается в море Уэдделла. Его площадь – 1,7 тысячи квадратных километров, это в два раза больше Нью-Йорка (783 км²) и сопоставимо по площади с Санкт-Петербургом (1403 км²) или Лондоном (1572 м²). И хотя по антарктическим меркам это далеко не самый крупный айсберг (посмотрите на настоящих гигантов), но для ледника Бранта, наблюдения за которым начались в 1915 году, это рекорд.
По мнению гляциологов NASA, дальнейшая ситуация зависит от того, где именно соединятся две трещины. А сейчас специалисты оценивают степень риска для полярной станции Halley VI, которую в 2016-2017 годах уже приходилось передвигать в сторону от трещины.
Узнайте, как движутся льды в Антарктиде.