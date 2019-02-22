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Веганы попытались спасти оленя от охотников, но он умер от сердечного приступа
Охотник во Франции отпугивал зоозащитников выстрелами.
Анастасия Баринова
22 февраля 2019 в 18:50
Охотнику это не понравилось, и он сделал предупредительные выстрелы, заявив: «Первый, кто подойдет ко мне, будет трупом. Мне плевать, что меня снимают! Вы трогаете моих собак и нападаете на них! Я просто защищаю собак!» Активисты возразили, что они не могут причинять вред никаким животным, в том числе собакам. Однако шумная многолюдная погоня полностью дезориентировала оленя: он не смог спастись бегством и умер неподалеку из-за сердечного приступа, вызванного переутомлением.
Благородный олень (лат. Cervus elaphus) широко распространен по всему миру и относится к видам, вызывающим наименьшие опасения. Охота во Франции является легальным занятием: достаточно приобрести соответствующую лицензию. Охоту поддерживает и президент Эмманюэль Макрон, называя исторической традицией страны. Недавно была проведена реформа, облегчающая процесс получения лицензии, которая, к тому же, стала дешевле в два раза: с 400 до 200 евро.
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