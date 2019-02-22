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Косатка хвастается своим уловом: видео
Поведение морской хищницы напоминало кошачье — поймала рыбку и принесла показать!
Анастасия Баринова
22 февраля 2019 в 16:00
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Биолог Регина Айзерт (Regina Eisert) из новозеландского университета Кентербери на протяжении многих лет изучает косаток, обитающих в антарктических водах. Во время недавней экспедиции она работала в охраняемом районе моря Росса, собирая информацию о рационе этих морских обитателей.
Ученую интересовало, едят ли косатки патагонского клыкача (лат. Dissostichus eleginoides). Эта рыба встречается в антарктических и субантарктических водах и служит кормом для кашалота и тюленя Уэдделла. Результат экспедиции оказался более чем удачным: косатки не только помогли ответить на вопрос, но и порадовали оператора необычной сценой. Во время съемки один из китообразных стремительно подплыл к Регине и распахнул пасть, гордо демонстрируя патагонского клыкача в своих зубах и даже выпустив часть рыбины в воду прямо перед биологом – будто желая разделить с ней свою добычу.
По словам биолога, за все годы работы ей не доводилось видеть ничего подобного.
Косатки также иногда любят плавать вместе с людьми: посмотрите, как это произошло вблизи новозеландского полуострова Коромандел.
Ученую интересовало, едят ли косатки патагонского клыкача (лат. Dissostichus eleginoides). Эта рыба встречается в антарктических и субантарктических водах и служит кормом для кашалота и тюленя Уэдделла. Результат экспедиции оказался более чем удачным: косатки не только помогли ответить на вопрос, но и порадовали оператора необычной сценой. Во время съемки один из китообразных стремительно подплыл к Регине и распахнул пасть, гордо демонстрируя патагонского клыкача в своих зубах и даже выпустив часть рыбины в воду прямо перед биологом – будто желая разделить с ней свою добычу.
По словам биолога, за все годы работы ей не доводилось видеть ничего подобного.
«Оказавшись рядом, косатка ударила своим носом камеру, а затем открыла рот и показала мне кусок рыбы внутри – то ли она хвасталась, то ли предлагала взять. Единственное сравнение, приходящее на ум – это когда кошка приносит вам пойманную мышь», – Регина Айзерт.
Косатки также иногда любят плавать вместе с людьми: посмотрите, как это произошло вблизи новозеландского полуострова Коромандел.