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  • На Галапагосах найдена черепаха, считавшаяся вымершей
    Фото: Galapagos Conservancy/GNDP, W. Tapia
  • На Галапагосах найдена черепаха, считавшаяся вымершей
    Фото: Galapagos Conservancy/GNDP, W. Tapia
  • На Галапагосах найдена черепаха, считавшаяся вымершей
    Фото: Galapagos Conservancy/GNDP, W. Tapia
Природа

На Галапагосах найдена черепаха, считавшаяся вымершей

На острове Фернандина, входящем в состав Галапагосского архипелага, ученые обнаружили черепаху подвида Chelonoidis phantasticus. Его представители не попадались на глаза людей более ста лет.
Анастасия Баринова
22 февраля 2019 в 14:44
Галапагосы являются местом обитания эндемичных слоновых черепах Chelonoidis elephantopus. Это один из двух крупнейших видов наземных черепах: длина карапакса (спинного панциря) может достигать 122 см при массе тела до 300 кг. Ученые выделяют 13 подвидов, которые отличаются размером и формой панциря. Несколько из них – такие как абингдонская слоновая черепаха – уже вымерли (последним долгожителем был знаменитый Одинокий Джордж). Сейчас насчитывается 10 подвидов, населяющих шесть островов.

Причиной исчезновения рептилий стало появление людей, охотившихся на них, а на Фернандине, самом молодом острове архипелага, дополнительным фактором стала вулканическая активность – покрывая значительные территории, лава лишает животных их мест обитания. Подвид Chelonoidis phantasticus был замечен участниками экспедиции Калифорнийской академии наук в 1906 году, и с тех пор этих черепах на острове не встречали. Правда, существует неподтвержденное свидетельство от 2009 года и, кроме того, специалисты несколько раз замечали следы укусов на кактусах и фекалии.

Подвид был классифицирован как «исчезающий». Для поисков редких рептилий на остров отправилась совместная экспедиция эквадорского Национального парка «Галапагос» и американской некоммерческой организации Galapagos Conservancy. 17 февраля ученые встретили самку Chelonoidis phantasticus: таким образом, подвид остается «на грани исчезновения», но считать его вымершим рано.

Биологи перевезли черепаху, чей возраст оценивается на уровне 100 лет, в центр по разведению слоновых черепах на острове Санта-Крус: есть надежда, что с ее помощью можно восстановить исчезающий подвид. Наличие следов других черепах на острове позволяет предположить, что там есть и другие особи, в том числе мужские, а самки черепах способны хранить семенную жидкость самцов в своих яйцеводах на протяжение долгого времени.

Узнайте больше об экологической ситуации на Галапагоссах.

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