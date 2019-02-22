На Галапагосах найдена черепаха, считавшаяся вымершей
Причиной исчезновения рептилий стало появление людей, охотившихся на них, а на Фернандине, самом молодом острове архипелага, дополнительным фактором стала вулканическая активность – покрывая значительные территории, лава лишает животных их мест обитания. Подвид Chelonoidis phantasticus был замечен участниками экспедиции Калифорнийской академии наук в 1906 году, и с тех пор этих черепах на острове не встречали. Правда, существует неподтвержденное свидетельство от 2009 года и, кроме того, специалисты несколько раз замечали следы укусов на кактусах и фекалии.
Until this week, specimen 8101 was the only known giant tortoise from the Galapagos island of Fernandina. Congratulations to @wacho_tapia and colleagues @parquegalapagos for the incredible discovery of a living female on the island. pic.twitter.com/CKxsrPzen2— Henry Nicholls (@WayOfThePanda) 20 февраля 2019 г.
Подвид был классифицирован как «исчезающий». Для поисков редких рептилий на остров отправилась совместная экспедиция эквадорского Национального парка «Галапагос» и американской некоммерческой организации Galapagos Conservancy. 17 февраля ученые встретили самку Chelonoidis phantasticus: таким образом, подвид остается «на грани исчезновения», но считать его вымершим рано.
Биологи перевезли черепаху, чей возраст оценивается на уровне 100 лет, в центр по разведению слоновых черепах на острове Санта-Крус: есть надежда, что с ее помощью можно восстановить исчезающий подвид. Наличие следов других черепах на острове позволяет предположить, что там есть и другие особи, в том числе мужские, а самки черепах способны хранить семенную жидкость самцов в своих яйцеводах на протяжение долгого времени.
Узнайте больше об экологической ситуации на Галапагоссах.
Подвид был классифицирован как «исчезающий». Для поисков редких рептилий на остров отправилась совместная экспедиция эквадорского Национального парка «Галапагос» и американской некоммерческой организации Galapagos Conservancy. 17 февраля ученые встретили самку Chelonoidis phantasticus: таким образом, подвид остается «на грани исчезновения», но считать его вымершим рано.
Биологи перевезли черепаху, чей возраст оценивается на уровне 100 лет, в центр по разведению слоновых черепах на острове Санта-Крус: есть надежда, что с ее помощью можно восстановить исчезающий подвид. Наличие следов других черепах на острове позволяет предположить, что там есть и другие особи, в том числе мужские, а самки черепах способны хранить семенную жидкость самцов в своих яйцеводах на протяжение долгого времени.
Узнайте больше об экологической ситуации на Галапагоссах.