Кто может обходиться совсем без сна? У ученых есть ответ
Одна из способностей, недавно найденная у плодовых мушек, людям не свойственна, но она существенно расширяет научные знания о живых организмах. Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что этим насекомым для нормального функционирования сон не нужен. Открытие было сделано на основе серии опытов.
881 самка и 485 самцов дрозофил были помещены в обычные условия, и ученые принялись фиксировать их режим дня, установив средние периоды сна и бодрствования. Для отслеживания использовалась технология, способная регистрировать микродвижения, незаметные человеческому глазу. Сразу же была найдена разница по гендерному признаку: если самцы проводили во сне приблизительно 618 минут в день (43% суток), то самкам в среднем требовалось 299 минут (20%). При этом 6% самок обходились лишь 72 минутами (менее 5% суток), а три мушки спали всего по 15, 14 и 4 минут в день.
Средние данные примерно соответствуют распорядку дня человека – если тот спит по 7 часов в сутки (420 минут). Но у регулярно недосыпающих людей происходят нарушения психики, тогда как поведение недосыпающих мух не отличалось от поведения остальных. На основе этого наблюдения исследователи поставили второй эксперимент. Они поместили насекомых в трубу, которая вращалась до 96% суток, не давая дрозофилам спать. Результат оказался удивительным: отсутствие сна почти не повлияло на продолжительность жизни популяции дрозофил – она составила 41 день. У контрольной группы, не подвергавшейся стрессу, этот показатель составляет 46 дней.
Часть подопытных мух была выпущена в естественную среду спустя 10 дней пребывания во вращающейся трубе, но и оказавшись среди «нормальных» сородичей, они просто зажили своей обычной жизнью.
Биологи полагают, что способностью обходиться практически без сна мухи обязаны своему крошечному мозгу – он успевает восстановиться и за считанные минуты отдыха. Но для млекопитающих с их более сложной нервной системой этого окажется мало. Узнайте, как нарушенный сон влияет на настроение человека.
Средние данные примерно соответствуют распорядку дня человека — если тот спит по 7 часов в сутки (420 минут). Но у регулярно недосыпающих людей происходят нарушения психики, тогда как поведение недосыпающих мух не отличалось от поведения остальных. На основе этого наблюдения исследователи поставили второй эксперимент. Они поместили насекомых в трубу, которая вращалась до 96% суток, не давая дрозофилам спать. Результат оказался удивительным: отсутствие сна почти не повлияло на продолжительность жизни популяции дрозофил — она составила 41 день. У контрольной группы, не подвергавшейся стрессу, этот показатель составляет 46 дней.
Часть подопытных мух была выпущена в естественную среду спустя 10 дней пребывания во вращающейся трубе, но и оказавшись среди «нормальных» сородичей, они просто зажили своей обычной жизнью.
Биологи полагают, что способностью обходиться практически без сна мухи обязаны своему крошечному мозгу — он успевает восстановиться и за считанные минуты отдыха. Но для млекопитающих с их более сложной нервной системой этого окажется мало. Узнайте, как нарушенный сон влияет на настроение человека.