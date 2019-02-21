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  • В Татарстане запретили охоту на сурков
    Лесостепной сурок Кащенко Фото: Денис Соломахин
  • В Татарстане запретили охоту на сурков
    Страж степей Фото: Михаил Сидоров
  • В Татарстане запретили охоту на сурков
    Фото: Татьяна Маркинова
  • В Татарстане запретили охоту на сурков
    Фото: Снежанна Вахрушева
Природа

В Татарстане запретили охоту на сурков

Президент Татарстана подписал указ, которым запрещается охота на сурка во всех охотничьих угодьях республики на период до 2022 года.
Интерфакс
21 февраля 2019 в 16:31
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«Решение о запрете на охоту на сурка-байбака было принято в связи с уменьшением его численности. За последние три года популяция этого вида в республике снизилась с 18 до 13 тысяч особей», — говорится в сообщении Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

За время запрета планируется установить причину колебаний численности и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности и сохранности сурка.

Одна из самых многочисленных колоний сурка-байбака в республике обитает в государственном природном заказнике «Степной».

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СМИ2
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