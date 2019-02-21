1363
0
В Татарстане запретили охоту на сурков
Президент Татарстана подписал указ, которым запрещается охота на сурка во всех охотничьих угодьях республики на период до 2022 года.
«Решение о запрете на охоту на сурка-байбака было принято в связи с уменьшением его численности. За последние три года популяция этого вида в республике снизилась с 18 до 13 тысяч особей», — говорится в сообщении Госкомитета Татарстана по биоресурсам.
За время запрета планируется установить причину колебаний численности и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности и сохранности сурка.
За время запрета планируется установить причину колебаний численности и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности и сохранности сурка.
Одна из самых многочисленных колоний сурка-байбака в республике обитает в государственном природном заказнике «Степной».