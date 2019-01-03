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  • Чудо природы: черепаха-альбинос с открытым сердцем
    Фото: aquamike23/Instagram
  • Чудо природы: черепаха-альбинос с открытым сердцем
    Фото: aquamike23/Instagram
  • Чудо природы: черепаха-альбинос с открытым сердцем
    Фото: aquamike23/Instagram
Природа

Чудо природы: черепаха-альбинос с открытым сердцем

Биение важнейшего органа отчетливо видно через отверстие в панцире рептилии.
Анастасия Баринова
21 февраля 2019 в 18:20
Среди черепах нередки нарушения пигментации, и чаще всего встречается альбинизм. Один из его побочных эффектов – острый иммунодефицит, потому такие черепахи редко доживают до зрелого возраста. Однако рептилии с такой редкой расцветкой необычайно красивы, и специалисты научились разводить их для содержания в домашних условиях: при правильном уходе животные получают шанс прожить долгую жизнь.

Среди наиболее популярных пород, которых разводят в модификации «альбинос» – краснобрюхая короткошейная черепаха (лат. Emydura subglobosa). Житель Нью-Джерси Майк Аквилина (Mike Aquilina) содержит дома множество рептилий, и в том числе альбиносов. Недавно число его питомцев пополнилось крайне необычной особью – короткошейной черепахой по кличке Хоуп (англ. Hope, «Надежда»), у которой на пластроне (брюшной щит) проступает сердце.

Подобное заболевание у людей называется эктопия сердца, но в ветеринарии оно встречается настолько редко, что не имеет термина.

Из-за слабого иммунитета черепахи Майку приходится чаще обычного менять ей воду. Кроме того, любой сосед может проткнуть находящееся снаружи сердце, потому Хоуп живет отдельно от сородичей. Как и другие водные черепахи, она любит креветок, и владелец очищает их для нее: сама она может не справиться или получить случайную травму.
«Хоуп повлияла на мою жизнь во многих отношениях; она такая маленькая, хрупкая и бесстрашная. Люди со всего мира поддерживают ее, и она сама дает надежду тем, кто вынужден бороться за свою жизнь», – Майк Аквилина. 

Посмотрите на канарских змей-альбиносов.

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