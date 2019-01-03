Чудо природы: черепаха-альбинос с открытым сердцем
Среди наиболее популярных пород, которых разводят в модификации «альбинос» – краснобрюхая короткошейная черепаха (лат. Emydura subglobosa). Житель Нью-Джерси Майк Аквилина (Mike Aquilina) содержит дома множество рептилий, и в том числе альбиносов. Недавно число его питомцев пополнилось крайне необычной особью – короткошейной черепахой по кличке Хоуп (англ. Hope, «Надежда»), у которой на пластроне (брюшной щит) проступает сердце.
Подобное заболевание у людей называется эктопия сердца, но в ветеринарии оно встречается настолько редко, что не имеет термина.
Из-за слабого иммунитета черепахи Майку приходится чаще обычного менять ей воду. Кроме того, любой сосед может проткнуть находящееся снаружи сердце, потому Хоуп живет отдельно от сородичей. Как и другие водные черепахи, она любит креветок, и владелец очищает их для нее: сама она может не справиться или получить случайную травму.
«Хоуп повлияла на мою жизнь во многих отношениях; она такая маленькая, хрупкая и бесстрашная. Люди со всего мира поддерживают ее, и она сама дает надежду тем, кто вынужден бороться за свою жизнь», – Майк Аквилина.
Посмотрите на канарских змей-альбиносов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Aquamike (@aquamike23) 23 Янв 2019 в 9:08 PST
Подобное заболевание у людей называется эктопия сердца, но в ветеринарии оно встречается настолько редко, что не имеет термина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Aquamike (@aquamike23) 3 Янв 2019 в 8:44 PST
Из-за слабого иммунитета черепахи Майку приходится чаще обычного менять ей воду. Кроме того, любой сосед может проткнуть находящееся снаружи сердце, потому Хоуп живет отдельно от сородичей. Как и другие водные черепахи, она любит креветок, и владелец очищает их для нее: сама она может не справиться или получить случайную травму.
«Хоуп повлияла на мою жизнь во многих отношениях; она такая маленькая, хрупкая и бесстрашная. Люди со всего мира поддерживают ее, и она сама дает надежду тем, кто вынужден бороться за свою жизнь», — Майк Аквилина.
Посмотрите на канарских змей-альбиносов.