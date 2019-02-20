«Кто-то должен был стать первым»: вид крыс признали вымершим из-за потепления
Именно здесь располагается остров Брэмбл-Кэй (Bramble Cay), где ранее встречалось единственное эндемичное млекопитающее Большого Барьерного рифа – рифовая мозаичнохвостая крыса (лат. Melomys rubicola). Это грызун с массой около 150 г, длиной тела до 165 мм и такой же длины хвостом. Его внешний вид существенно отличается от других известных мозаичнохвостых крыс из Австралии и Новой Гвинеи. Среди характерных особенностей специалисты указывают на более крупные по сравнению с австралийскими видами размеры, маленькие уши и длинный щетинкообразный хвост с цепким кончиком. Предположительно, животное может являться реликтовым остатком вида, жившего во времена существования сухопутного перешейка между Австралией и Новой Гвинеей около 9 тыс. лет назад.
В 1978 году на острове насчитывалось несколько сотен рифовых мозаичнохвостых крыс. Но с 1998 года часть острова, которая находилась над уровнем воды во время прилива, сократилась с 4 га до 2,5 га. Растительность оказалась под водой, и грызуны потеряли около 97% мест их обитания. В последний раз эти животные были замечены рыбаком в 2009 году. Попытки найти следы млекопитающих провалились в 2011, 2012 и 2014 годах, что позволило ученым сделать вывод об исчезновении этого вида.
Теперь это признано на официальном уровне: составляя каталог флоры и фауны, Австралийское министерство окружающей среды перевело грызунов в категорию вымерших видов. Это первый пример вымирания вида по причине глобального потепления.
«Мы знали, что кто-то должен был стать первым, но для нас это по-прежнему ошеломляющая новость», – Ли Ханна (Lee Hannah), ученый из природоохранной организации Conservation International.
Помимо рифовых мозаичнохвостых крыс, в документе упоминаются мангровое дерево Bruguiera hainesii, находящееся под угрозой полного исчезновения, и очковая летучая лисица Pteropus conspicillatus, статус которой был обновлен с уязвимого до находящегося под угрозой. Узнайте про других животных, которые могут исчезнуть с лица Земли.
В 1978 году на острове насчитывалось несколько сотен рифовых мозаичнохвостых крыс. Но с 1998 года часть острова, которая находилась над уровнем воды во время прилива, сократилась с 4 га до 2,5 га. Растительность оказалась под водой, и грызуны потеряли около 97% мест их обитания. В последний раз эти животные были замечены рыбаком в 2009 году. Попытки найти следы млекопитающих провалились в 2011, 2012 и 2014 годах, что позволило ученым сделать вывод об исчезновении этого вида.
Теперь это признано на официальном уровне: составляя каталог флоры и фауны, Австралийское министерство окружающей среды перевело грызунов в категорию вымерших видов. Это первый пример вымирания вида по причине глобального потепления.
«Мы знали, что кто-то должен был стать первым, но для нас это по-прежнему ошеломляющая новость», — Ли Ханна (Lee Hannah), ученый из природоохранной организации Conservation International.
Помимо рифовых мозаичнохвостых крыс, в документе упоминаются мангровое дерево Bruguiera hainesii, находящееся под угрозой полного исчезновения, и очковая летучая лисица Pteropus conspicillatus, статус которой был обновлен с уязвимого до находящегося под угрозой. Узнайте про других животных, которые могут исчезнуть с лица Земли.