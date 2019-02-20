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  • «Кто-то должен был стать первым»: вид крыс признали вымершим из-за потепления
    Фото: Luke Leung/University of Queensland
  • «Кто-то должен был стать первым»: вид крыс признали вымершим из-за потепления
    Фото: The Global Education Project
Природа

«Кто-то должен был стать первым»: вид крыс признали вымершим из-за потепления

Австралийское министерство окружающей среды перевело в категорию вымерших животных рифовую мозаичнохвостую крысу.
Анастасия Баринова
20 февраля 2019 в 17:27
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Одним из результатов глобального потепления стал рост уровня Мирового океана. При этом оказавшиеся в зоне риска территории первыми испытали на себе это воздействие: если с 1993 года уровень моря ежегодно повышается на 3,2÷3,4 мм, то в акватории островов Торресова пролива показатель в два раза больше.

Именно здесь располагается остров Брэмбл-Кэй (Bramble Cay), где ранее встречалось единственное эндемичное млекопитающее Большого Барьерного рифа – рифовая мозаичнохвостая крыса (лат. Melomys rubicola). Это грызун с массой около 150 г, длиной тела до 165 мм и такой же длины хвостом. Его внешний вид существенно отличается от других известных мозаичнохвостых крыс из Австралии и Новой Гвинеи. Среди характерных особенностей специалисты указывают на более крупные по сравнению с австралийскими видами размеры, маленькие уши и длинный щетинкообразный хвост с цепким кончиком. Предположительно, животное может являться реликтовым остатком вида, жившего во времена существования сухопутного перешейка между Австралией и Новой Гвинеей около 9 тыс. лет назад.

В 1978 году на острове насчитывалось несколько сотен рифовых мозаичнохвостых крыс. Но с 1998 года часть острова, которая находилась над уровнем воды во время прилива, сократилась с 4 га до 2,5 га. Растительность оказалась под водой, и грызуны потеряли около 97% мест их обитания. В последний раз эти животные были замечены рыбаком в 2009 году. Попытки найти следы млекопитающих провалились в 2011, 2012 и 2014 годах, что позволило ученым сделать вывод об исчезновении этого вида.

Теперь это признано на официальном уровне: составляя каталог флоры и фауны, Австралийское министерство окружающей среды перевело грызунов в категорию вымерших видов. Это первый пример вымирания вида по причине глобального потепления.
«Мы знали, что кто-то должен был стать первым, но для нас это по-прежнему ошеломляющая новость», – Ли Ханна (Lee Hannah), ученый из природоохранной организации Conservation International. 

Помимо рифовых мозаичнохвостых крыс, в документе упоминаются мангровое дерево Bruguiera hainesii, находящееся под угрозой полного исчезновения, и очковая летучая лисица Pteropus conspicillatus, статус которой был обновлен с уязвимого до находящегося под угрозой. Узнайте про других животных, которые могут исчезнуть с лица Земли.

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