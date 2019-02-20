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В России сильно ослаблены нормативы по опасным веществам
До изменения нормативов более 50 миллионов россиян проживали в городах, где было превышено содержание в воздухе формальдегида. Теперь эта цифра сократилась до 20 миллионов человек.
Анастасия Баринова
20 февраля 2019 в 16:00
обнаружили, что в России за последние годы были сильно повышены нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе вредных веществ, включая формальдегид, диоксид азота и метилмеркаптан. Между тем, по данным экологов, именно запах метилмеркаптана чувствуют люди, живущие недалеко от свалок. С 1999 по 2017 годы ПДК метилмеркаптана ослабили в 660 раз, и действующая сейчас норма в 1,5–3 раза превышает порог восприятия запаха этого вещества человеком.
В Роспотребнадзоре были запрошены исследования, на основании которых было принято решение, но ответ так и не поступил, поэтому Greenpeace направила открытое письмо в Совет безопасности России, Госдуму, Генеральную прокуратуру и другие надзорные структуры и министерства с требованием разобраться в ситуации.
Согласно официальным отчетам, до изменения нормативов более 50 миллионов россиян проживали в городах, где было превышено содержание в воздухе формальдегида, а теперь цифра сократилась до 20 миллионов человек. Это означает, что новые нормы, не делая воздух чище, просто на бумаге переводят местность в категорию благополучных. Кроме того, ослабление нормативов влечет за собою уменьшение санитарно-защитных мер со стороны предприятий, а платежи за выбросы и сбросы для них резко сокращаются. Заводам не нужно тратить средства на новые фильтры и современные очистные установки, что приводит к увеличению объемов выбросов.
И, наконец, под угрозой оказывается и достижение целевых показателей национального проекта «Здоровье» по снижению смертности населения. Такие вещества как фенол, формальдегид и метилмеркаптан не только обладают специфическим резким запахом, но и являются ядами, постоянное вдыхание которых увеличивает интоксикацию организма, способствующую снижению иммунитета. Например, статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ за последние 20 лет показала рост в несколько раз.
Узнайте, насколько загрязнен воздух в вашем городе.
В Роспотребнадзоре были запрошены исследования, на основании которых было принято решение, но ответ так и не поступил, поэтому Greenpeace направила открытое письмо в Совет безопасности России, Госдуму, Генеральную прокуратуру и другие надзорные структуры и министерства с требованием разобраться в ситуации.
Согласно официальным отчетам, до изменения нормативов более 50 миллионов россиян проживали в городах, где было превышено содержание в воздухе формальдегида, а теперь цифра сократилась до 20 миллионов человек. Это означает, что новые нормы, не делая воздух чище, просто на бумаге переводят местность в категорию благополучных. Кроме того, ослабление нормативов влечет за собою уменьшение санитарно-защитных мер со стороны предприятий, а платежи за выбросы и сбросы для них резко сокращаются. Заводам не нужно тратить средства на новые фильтры и современные очистные установки, что приводит к увеличению объемов выбросов.
И, наконец, под угрозой оказывается и достижение целевых показателей национального проекта «Здоровье» по снижению смертности населения. Такие вещества как фенол, формальдегид и метилмеркаптан не только обладают специфическим резким запахом, но и являются ядами, постоянное вдыхание которых увеличивает интоксикацию организма, способствующую снижению иммунитета. Например, статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ за последние 20 лет показала рост в несколько раз.
Узнайте, насколько загрязнен воздух в вашем городе.