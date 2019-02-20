Скандал в Гранд-Каньоне: туристы 20 лет подвергались радиоактивному облучению
По его данным, радиация превышала допустимую норму в 1400 раз для детей и в 140 раз для взрослых; облучение можно было получить за полминуты. Он потребовал от руководства предпринять необходимые шаги по утилизации опасного вещества, а также сообщить посетителям о риске. Контейнеры были вывезены, но информацию не распространили, и Стивенсен решил сам «обратиться к людям».
«Если вы находились в здании музейных коллекций (2C) в период с 2000 года по 18 июня 2018 года, вы подвергались воздействию урана», – Элстон Стивенсон.
Здание музейных коллекций – не самое посещаемое учреждение парка, однако там постоянно проводятся детские экскурсии. В хранилище, построенном в 1999 году, находится более 1,6 миллиона геологических, этнографических, исторических и других экспонатов. Ежегодно сотрудники получают не менее 2000 заявок на научные исследования от различных ученых.
Ранее контейнеры с ураном хранились в штаб-квартире администрации парка, а затем, после открытия Здания 2C, были перенесены туда. Радиоактивный материал располагался в непосредственной близости от выставки чучел животных, на которой дети проводили около получаса. В общей сложности здание музейных коллекций посещало до 1000 экскурсантов ежегодно, ежедневно там работало от 2 до 5 человек. Кроме того, ту или иную дозу облучения могли получить люди, которые просто шли мимо здания.
For nearly two decades, tourists and employees passed three paint buckets in the Grand Canyon's museum collection building, unaware that they were being exposed to radiation. https://t.co/oNOIqO5IjK— azcentral (@azcentral) 18 февраля 2019 г.
В настоящее время, по словам администрации парка, угрозы посетителям нет; остались лишь небольшие участки фоновой радиации, и музей работает в штатном режиме. Тем не менее, служба здравоохранения штата Аризона намерена провести собственное расследование. В числе задач – установить, кто мог подвернуться воздействию радиации, и каковы оказались его последствия.
Узнайте о новом источнике радиации в Европе.
Ранее контейнеры с ураном хранились в штаб-квартире администрации парка, а затем, после открытия Здания 2C, были перенесены туда. Радиоактивный материал располагался в непосредственной близости от выставки чучел животных, на которой дети проводили около получаса. В общей сложности здание музейных коллекций посещало до 1000 экскурсантов ежегодно, ежедневно там работало от 2 до 5 человек. Кроме того, ту или иную дозу облучения могли получить люди, которые просто шли мимо здания.
For nearly two decades, tourists and employees passed three paint buckets in the Grand Canyon’s museum collection building, unaware that they were being exposed to radiation. https://t.co/oNOIqO5IjK
— azcentral (@azcentral) 18 февраля 2019 г.
В настоящее время, по словам администрации парка, угрозы посетителям нет; остались лишь небольшие участки фоновой радиации, и музей работает в штатном режиме. Тем не менее, служба здравоохранения штата Аризона намерена провести собственное расследование. В числе задач — установить, кто мог подвернуться воздействию радиации, и каковы оказались его последствия.
Узнайте о новом источнике радиации в Европе.