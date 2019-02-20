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  • Скандал в Гранд-Каньоне: туристы 20 лет подвергались радиоактивному облучению
    Radiation Area Sign — Horseshoe Mesa mine talings — Grand Canyon — South Rim Фото: Al_HikesAZ/Flickr.com
  • Скандал в Гранд-Каньоне: туристы 20 лет подвергались радиоактивному облучению
    Фото: Pixabay.com
  • Скандал в Гранд-Каньоне: туристы 20 лет подвергались радиоактивному облучению
    Фото: Ayrat Yusupov
  • Скандал в Гранд-Каньоне: туристы 20 лет подвергались радиоактивному облучению
    Фото: The Arizona Republic/YouTube
  • Скандал в Гранд-Каньоне: туристы 20 лет подвергались радиоактивному облучению
    Фото: The Arizona Republic/YouTube
Природа

Скандал в Гранд-Каньоне: туристы 20 лет подвергались радиоактивному облучению

Контейнеры с урановой рудой находились в музее парка «Гранд-Каньон».
Анастасия Баринова
20 февраля 2019 в 13:08
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Сотрудник парка «Гранд-Каньон» в штате Аризона обратился в прессу с сообщением о том, что в одном из музейных зданий на протяжении 20 лет хранились контейнеры с урановой рудой. Согласно заявлению Элстона Стивенсона (Elston Stephenson), менеджера по безопасности парка, информация об опасном материале была получена совершенно случайно: в прошлом году его сын-подросток принес в музей счетчик Гейгера. После этого менеджер провел собственное расследование.

По его данным, радиация превышала допустимую норму в 1400 раз для детей и в 140 раз для взрослых; облучение можно было получить за полминуты. Он потребовал от руководства предпринять необходимые шаги по утилизации опасного вещества, а также сообщить посетителям о риске. Контейнеры были вывезены, но информацию не распространили, и Стивенсен решил сам «обратиться к людям».
«Если вы находились в здании музейных коллекций (2C) в период с 2000 года по 18 июня 2018 года, вы подвергались воздействию урана», – Элстон Стивенсон. 

Здание музейных коллекций – не самое посещаемое учреждение парка, однако там постоянно проводятся детские экскурсии. В хранилище, построенном в 1999 году, находится более 1,6 миллиона геологических, этнографических, исторических и других экспонатов. Ежегодно сотрудники получают не менее 2000 заявок на научные исследования от различных ученых.

Ранее контейнеры с ураном хранились в штаб-квартире администрации парка, а затем, после открытия Здания 2C, были перенесены туда. Радиоактивный материал располагался в непосредственной близости от выставки чучел животных, на которой дети проводили около получаса. В общей сложности здание музейных коллекций посещало до 1000 экскурсантов ежегодно, ежедневно там работало от 2 до 5 человек. Кроме того, ту или иную дозу облучения могли получить люди, которые просто шли мимо здания.

В настоящее время, по словам администрации парка, угрозы посетителям нет; остались лишь небольшие участки фоновой радиации, и музей работает в штатном режиме. Тем не менее, служба здравоохранения штата Аризона намерена провести собственное расследование. В числе задач – установить, кто мог подвернуться воздействию радиации, и каковы оказались его последствия.

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