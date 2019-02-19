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«Против системы»: императорский пингвин черного окраса попал на видео
Черный окрас стал результатом генетической мутации — меланизма.
Анастасия Баринова
19 февраля 2019 в 17:23
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Британская команда журналистов и операторов снимает новый документального сериал BBC One «Dynasties». Героями являются различные представители фауны, а в Антарктиде внимание сконцентрировано на императорских пингвинах (лат. Aptenodytes forsteri).
Это самый крупный и тяжелый из современных видов семейства пингвиновых: в среднем его рост составляет около 123 см, а вес колеблется между 22 и 45 кг. Голова и задняя часть тела черная, брюшная часть – белая, ближе к голове и шее оперение окрашивается в желтый и оранжевый оттенки – создается впечатление, что императорские пингвины, желая соответствовать своему названию, надели элегантные фраки. Но в одной из колоний журналисты заметили пингвина необычной окраски: его брюшко было таким же черным, как и спина, будто он носил траур или просто являлся приверженцем более строгого дресс-кода.
Как поясняют биологи, все дело о меланизме: генетическом отклонении, противоположном альбинизму. Нетипичная для вида черная, коричневая или бурая окраска наружных покровов животных возникает вследствие повышенной концентрации меланинов. Это явление наблюдается у многих видов млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых, рыб и птиц – в том числе других видов пингвинов, но никто и никогда прежде не встречал меланизма у императорских.
В дикой природе особям, столь сильно отличающимся от себе подобных, выжить сложно. Естественными врагами пингвинов являются косатки, акулы и различные морские хищники, которые охотятся на них в воде; в свою очередь, белое брюхо пингвинов помогает им оставаться незамеченными. Однако попавшая на видео черная птица является крупной и взрослой, то есть ей удалось привыкнуть к своим особенностям и научиться умело избегать опасностей.
Посмотрите на другой сюжет «Dynasties» об императорских пингвинах и о том, как журналисты спасли героев съемки.
Это самый крупный и тяжелый из современных видов семейства пингвиновых: в среднем его рост составляет около 123 см, а вес колеблется между 22 и 45 кг. Голова и задняя часть тела черная, брюшная часть – белая, ближе к голове и шее оперение окрашивается в желтый и оранжевый оттенки – создается впечатление, что императорские пингвины, желая соответствовать своему названию, надели элегантные фраки. Но в одной из колоний журналисты заметили пингвина необычной окраски: его брюшко было таким же черным, как и спина, будто он носил траур или просто являлся приверженцем более строгого дресс-кода.
Как поясняют биологи, все дело о меланизме: генетическом отклонении, противоположном альбинизму. Нетипичная для вида черная, коричневая или бурая окраска наружных покровов животных возникает вследствие повышенной концентрации меланинов. Это явление наблюдается у многих видов млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых, рыб и птиц – в том числе других видов пингвинов, но никто и никогда прежде не встречал меланизма у императорских.
В дикой природе особям, столь сильно отличающимся от себе подобных, выжить сложно. Естественными врагами пингвинов являются косатки, акулы и различные морские хищники, которые охотятся на них в воде; в свою очередь, белое брюхо пингвинов помогает им оставаться незамеченными. Однако попавшая на видео черная птица является крупной и взрослой, то есть ей удалось привыкнуть к своим особенностям и научиться умело избегать опасностей.
Посмотрите на другой сюжет «Dynasties» об императорских пингвинах и о том, как журналисты спасли героев съемки.