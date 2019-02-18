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Триллион деревьев: новый план по спасению мира
Увеличение лесных массивов на треть позволит полностью решить проблему накопления углекислого газа.
Анастасия Баринова
18 февраля 2019 в 18:14
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Швейцарские ученые представили доклад, посвященный борьбе с глобальным потеплением. Отталкиваясь от вклада, который деревья вносят в очищение атмосферы, специалисты сначала подсчитали их количество и на основе этого спрогнозировали, сколько еще деревьев потребуется для того, чтобы снизить содержание в воздухе углекислого газа до безопасного уровня.
Подсчет проводился с помощью спутниковых данных и наземной съемки. Выяснилось, что на Земле растет около трех триллионов деревьев, которые извлекают 400 гигатонн углекислого газа. При этом существует огромное количество пустых участков, пригодных к высадке саженцев: место найдено для 1,2 триллиона новых деревьев. И если деревьев станет на треть больше, чем растет сейчас, то из атмосферы будут дополнительно выведены еще сотни гигатонн углекислоты – столько, сколько человечество вырабатывает за 10 лет.
Узнайте, как можно посадить дерево, не выходя из дома.
Подсчет проводился с помощью спутниковых данных и наземной съемки. Выяснилось, что на Земле растет около трех триллионов деревьев, которые извлекают 400 гигатонн углекислого газа. При этом существует огромное количество пустых участков, пригодных к высадке саженцев: место найдено для 1,2 триллиона новых деревьев. И если деревьев станет на треть больше, чем растет сейчас, то из атмосферы будут дополнительно выведены еще сотни гигатонн углекислоты – столько, сколько человечество вырабатывает за 10 лет.
«Мы не нацелены на городские или сельскохозяйственные земли: только на заброшенные или деградировавшие территории. Их освоение позволит сдержать две важнейшие проблемы современности: изменение климата и вымирание живых организмов», – Томас Кроутер (Thomas Crowther), Швейцарская высшая техническая школа Цюриха.Важность лесных массивов долго была недооценена, но новые данные уже заставили мировое сообщество пересмотреть позицию. С 2006 года под эгидой ООН реализуется проект, который раньше назывался «Миллиард деревьев», а теперь он получил новое имя «Триллион деревьев». В рамках миссии уже было посажено около 14 миллиардов деревьев по всей планете, а теперь показаны новые ориентиры.
Узнайте, как можно посадить дерево, не выходя из дома.