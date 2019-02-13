Семеро редких китят обнаружены в Атлантическом океане этой зимой
Учёные стараются следить за популяцией редких жителей океана, находящихся под угрозой. Каждый год они ведут наблюдения у побережья Джорджии и Флориды, куда киты мигрируют из Северной Атлантики для того, чтобы родить детенышей. Это происходит зимой в период с декабря по март. В прошлом году кураторы программы Национальной службы морского рыболовства по восстановлению популяции южных китов в США били тревогу – им не удалось заметить ни одного новорожденного китенка. Зато в этом году постоянный мониторинг принес хорошие вести: исследователи насчитали уже семерых совсем юных детёнышей северных гладких китов, плывущих рядом со своими мамами.
Джим Хейн, старший научный сотрудник и координатор проекта, посвященного северным гладким китам, чрезвычайно рад такому «бэби-буму»: его «воодушевляет каждый китенок, который приближает число новорожденных к десяти каждый год». По его мнению, это определенно хороший знак для всей популяции.
Однако Кэти Джексон из флоридской комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных США считает, что даже такого увеличения рождаемости у северных гладких китов недостаточно: по ее словам, китам необходимо рожать от 16 до 18 детенышей в год, чтобы поддерживать их нынешнюю популяцию, ведь ежегодно гибнет гораздо больше северных гладких китов, чем их появляется на свет.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!
Джим Хейн, старший научный сотрудник и координатор проекта, посвященного северным гладким китам, чрезвычайно рад такому «бэби-буму»: его «воодушевляет каждый китенок, который приближает число новорожденных к десяти каждый год». По его мнению, это определенно хороший знак для всей популяции.
Однако Кэти Джексон из флоридской комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных США считает, что даже такого увеличения рождаемости у северных гладких китов недостаточно: по ее словам, китам необходимо рожать от 16 до 18 детенышей в год, чтобы поддерживать их нынешнюю популяцию, ведь ежегодно гибнет гораздо больше северных гладких китов, чем их появляется на свет.
View this post on Instagram
Another mother-baby North Atlantic Right Whale pairing has been spotted in the area, this time off Flagler Beach. It’s the 6th so far this season. Photo courtesy of the Marineland Right Whale Project.
A post shared by WNDB News (@newsdaytonabeach) on Feb 13, 2019 at 2:03am PST
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» — присоединяйтесь!