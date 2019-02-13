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  • Семеро редких китят обнаружены в Атлантическом океане этой зимой
    Самка северного гладкого кита и ее детеныш, которому меньше двух недель Фото: FWC Fish and Wildlife Research Institute / Flickr.com
  • Семеро редких китят обнаружены в Атлантическом океане этой зимой
    Фото: FWC Fish and Wildlife Research Institute / Flickr.com
Природа

Семеро редких китят обнаружены в Атлантическом океане этой зимой

Кажется, у северных гладких китов появилась надежда на сохранение популяции.
Анастасия Крутикова
18 февраля 2019 в 15:05
Северные гладкие киты (лат. Eubalaena glacialis) относятся к роду южных китов, включающему также южных гладких китов и японских китов. Все представители этого рода довольно дружелюбны и не боятся человека – возможно, именно поэтому сейчас северных гладких китов почти истребили. Также киты погибают от столкновений с большими судами и запутываясь в сетях для ловли лобстеров и крабов. Их совсем не осталось в восточных регионах Атлантического океана, и сейчас они встречаются лишь в западной его части. Северные гладкие киты внесены в Международную Красную книгу как вымирающий вид: в дикой природе их осталось около 450 особей. 

Учёные стараются следить за популяцией редких жителей океана, находящихся под угрозой. Каждый год они ведут наблюдения у побережья Джорджии и Флориды, куда киты мигрируют из Северной Атлантики для того, чтобы родить детенышей. Это происходит зимой в период с декабря по март. В прошлом году кураторы программы Национальной службы морского рыболовства по восстановлению популяции южных китов в США били тревогу – им не удалось заметить ни одного новорожденного китенка. Зато в этом году постоянный мониторинг принес хорошие вести: исследователи насчитали уже семерых совсем юных детёнышей северных гладких китов, плывущих рядом со своими мамами. 
    
Джим Хейн, старший научный сотрудник и координатор проекта, посвященного северным гладким китам, чрезвычайно рад такому «бэби-буму»: его «воодушевляет каждый китенок, который приближает число новорожденных к десяти каждый год». По его мнению, это определенно хороший знак для всей популяции. 
  • Семеро редких китят обнаружены в Атлантическом океане этой зимой
    Детеныш северного морского кита Фото: FWC Fish and Wildlife Research Institute / Flickr.com


Однако Кэти Джексон из флоридской комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных США считает, что даже такого увеличения рождаемости у северных гладких китов недостаточно: по ее словам, китам необходимо рожать от 16 до 18 детенышей в год, чтобы поддерживать их нынешнюю популяцию, ведь ежегодно гибнет гораздо больше северных гладких китов, чем их появляется на свет. 


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