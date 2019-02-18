Мужчина голыми руками задушил пуму, напавшую на него во время пробежки
Трэвис Кауфман рассказывает, что сперва он услышал позади шелест иголок и хруст веток, как будто кто-то ломился сквозь деревья. Он обернулся, и увидел, что за ним гонится пума. Вскоре горный лев нагнал мужчину и прыгнул на него. Трэвис поднял руки и начал кричать, затем вскинул кулаки для защиты, но все это не помогло: молодой хищник зажал его правую руку в своей пасти и начал царапать лицо.
Тогда бегун почувствовал прилив адреналина и его страх сменился решимостью драться: по его словам, он понял, что только так сможет выжить. Он попытался сбросить зверя с себя, но смог лишь упасть вместе с ним на землю. Мужчина хватался за палки, чтобы единственной свободной рукой нанести пуме удар, однако все они быстро ломались. Он нашел камень и ударил пуму по голове, но вложил в это слишком мало сил: одновременно его правая рука была все еще зажата в капкане челюстей пумы, и Трэвис чувствовал страшную боль, ощущая, как рвутся и смещаются его связки и сухожилия, пока кошка сжимает клыки все сильнее.
Но он не потерял рассудительность и смог поменять свое положение. Оказавшись в пылу драки над дикой кошкой, он наступил пуме ногой на шею и продолжал давить, пока не задушил ее. После этого Трэвис добрался до больницы, и 11 февраля смог рассказать журналистам о происшествии детально.
Представители парка считают, что Трэвис поступил правильно и сделал все возможное, чтобы спастись. Убежать от пумы не получится, но с неопытным хищником можно вступить в схватку. Позже полиция обнаружила тело зверя на месте инцидента; вес животного составлял 36 килограммов. Как правило, пумы сторонятся людей; данная хищница (взрослые весят до 90 кг), вероятно, еще не заняла постоянную территорию и исследовала возможные для себя места обитания.
Защитники природы также поясняют, что в последние годы человек все активнее вторгается в дикую природу, и потому конфликтов происходит все больше. С 1990 года в Колорадо зафиксировано 16 нападений пум, три из которых закончились смертью человека. В прошлом месяце в лесу возле колорадского города Гленвуд-Спрингс (Glenwood Springs) рейнджерам пришлось убить трех пум, которые попадались на глаза людям и демонстрировали признаки агрессии.
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Представители парка считают, что Трэвис поступил правильно и сделал все возможное, чтобы спастись. Убежать от пумы не получится, но с неопытным хищником можно вступить в схватку. Позже полиция обнаружила тело зверя на месте инцидента; вес животного составлял 36 килограммов. Как правило, пумы сторонятся людей; данная хищница (взрослые весят до 90 кг), вероятно, еще не заняла постоянную территорию и исследовала возможные для себя места обитания.
Защитники природы также поясняют, что в последние годы человек все активнее вторгается в дикую природу, и потому конфликтов происходит все больше. С 1990 года в Колорадо зафиксировано 16 нападений пум, три из которых закончились смертью человека. В прошлом месяце в лесу возле колорадского города Гленвуд-Спрингс (Glenwood Springs) рейнджерам пришлось убить трех пум, которые попадались на глаза людям и демонстрировали признаки агрессии.