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  • Мужчина голыми руками задушил пуму, напавшую на него во время пробежки
    Фото: National Park Service
  • Мужчина голыми руками задушил пуму, напавшую на него во время пробежки
    Фото: Colorado Parks and Wildlife
  • Мужчина голыми руками задушил пуму, напавшую на него во время пробежки
    Фото: Colorado Parks and Wildlife
  • Мужчина голыми руками задушил пуму, напавшую на него во время пробежки
    Фото: Colorado Parks and Wildlife
Природа

Мужчина голыми руками задушил пуму, напавшую на него во время пробежки

Обычно пумы не нападают на людей, но исключений из этого правила происходит все больше.
Анастасия Баринова
18 февраля 2019 в 17:25
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31-летний Трэвис Кауфман (Travis Kauffman) 4 февраля отправился на пробежку в парк недалеко от города Форт-Коллинс. Он поднялся на вершину, а затем, возвращаясь, обнаружил на тропе лед и был вынужден немного изменить маршрут. На этом новом для него участке на мужчину набросилась пума.

Трэвис Кауфман рассказывает, что сперва он услышал позади шелест иголок и хруст веток, как будто кто-то ломился сквозь деревья. Он обернулся, и увидел, что за ним гонится пума. Вскоре горный лев нагнал мужчину и прыгнул на него. Трэвис поднял руки и начал кричать, затем вскинул кулаки для защиты, но все это не помогло: молодой хищник зажал его правую руку в своей пасти и начал царапать лицо.

Тогда бегун почувствовал прилив адреналина и его страх сменился решимостью драться: по его словам, он понял, что только так сможет выжить. Он попытался сбросить зверя с себя, но смог лишь упасть вместе с ним на землю. Мужчина хватался за палки, чтобы единственной свободной рукой нанести пуме удар, однако все они быстро ломались. Он нашел камень и ударил пуму по голове, но вложил в это слишком мало сил: одновременно его правая рука была все еще зажата в капкане челюстей пумы, и Трэвис чувствовал страшную боль, ощущая, как рвутся и смещаются его связки и сухожилия, пока кошка сжимает клыки все сильнее. 

Но он не потерял рассудительность и смог поменять свое положение. Оказавшись в пылу драки над дикой кошкой, он наступил пуме ногой на шею и продолжал давить, пока не задушил ее. После этого Трэвис добрался до больницы, и 11 февраля смог рассказать журналистам о происшествии детально.

Представители парка считают, что Трэвис поступил правильно и сделал все возможное, чтобы спастись. Убежать от пумы не получится, но с неопытным хищником можно вступить в схватку. Позже полиция обнаружила тело зверя на месте инцидента; вес животного составлял 36 килограммов. Как правило, пумы сторонятся людей; данная хищница (взрослые весят до 90 кг), вероятно, еще не заняла постоянную территорию и исследовала возможные для себя места обитания.

Защитники природы также поясняют, что в последние годы человек все активнее вторгается в дикую природу, и потому конфликтов происходит все больше. С 1990 года в Колорадо зафиксировано 16 нападений пум, три из которых закончились смертью человека. В прошлом месяце в лесу возле колорадского города Гленвуд-Спрингс (Glenwood Springs) рейнджерам пришлось убить трех пум, которые попадались на глаза людям и демонстрировали признаки агрессии.

Узнайте о методах самозащиты при встрече с пумой.

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СМИ2
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