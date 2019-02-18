Грудь колесом: как фрегату найти себе пару
Массивная, похожая на дирижабль грудь фрегата (Fregata magnificens) не знает равных по цвету, размеру и… музыкальным возможностям.
Во время брачных игр каждый самец стремится затмить соперников с помощью красного мешка, свисающего с шеи. Когда фрегат надувает этот горловой мешок, тот принимает форму сердца (высотой с саму птицу). Затем самец начинает щелкать клювом, и этот звук отдается эхом в горловом мешке, словно барабанная дробь: так звучит песня любви фрегатов. «Ее вы услышите задолго до того, как птица появится в поле вашего зрения», – предупреждает Джен Джонс из Фонда по защите природы Галапагосских островов, которая не раз наблюдала брачные игры.
Самки парят в воздухе и рассматривают самцов. Исследователи утверждают, что больше всего самок привлекает похожий на барабанную дробь звук, который их потенциальные партнеры для спаривания издают с помощью клюва и мешка.
Ареал
Fregata magnificens главным образом живут на тихоокеанском и атлантическом побережьях Северной и Южной Америки и близлежащих островах, от Калифорнии и Джорджии на севере до Эквадора и Уругвая на юге.
Охранный статус
Международный союз охраны природы классифицирует этот вид как находящийся под наименьшей угрозой, однако инвазивные виды и сокращение ареалов негативно отражаются на некоторых популяциях.
Интересные факты
Фрегаты могут парить в воздухе месяцами, ловя восходящие потоки воздуха. Они опускаются к океану, чтобы найти еду, или крадут пищу у других животных. «По сути, они
пираты», – говорит Джонс.
По словам экологов, изучавших брачный танец самцов в Мексике, звуковые эффекты «значительно увеличивают шансы на успех». Те самцы, чья барабанная дробь более низкая и более быстрая, привлекают больше самок.