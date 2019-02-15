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Доступ в базовый лагерь Эвереста ограничат (и всё из-за мусора)
Высочайшую вершину Земли все чаще называют «самой высокогорной свалкой в мире».
Анастасия Баринова
15 февраля 2019 в 19:31
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Китайские чиновники закрывают базовый лагерь Эвереста в Тибете на неопределенный срок – точнее, пока не будет убран накопившийся там мусор.
Базовый лагерь Джомолунгмы состоит из двух частей: южного на территории Непала, 5364 метра над уровнем моря, и северного в Китае – 5150 метров. В зависимости от маршрута восхождения, альпинисты используют тот или иной лагерь. По данным Китайской ассоциации альпинизма (цитируется по BBC), в 2015 году базовый лагерь посетило 40 000 человек. Уже по этому числу можно представить количество мусора (неисправного снаряжения, пустых газовых баллонов и т.д.) которое накапливается на вершине от сезона к сезону.
Проблема привлекает внимание экологов давно, и на протяжении последних лет постоянно проводятся акции по уборке мусора, в которых принимают участие и волонтеры, и организации.
Китайское правительство также предложило шерпам вознаграждение в размере $2 за каждый килограмм мусора, и $500 – за оставленные пустые кислородные баллоны, а непальские власти обязали каждого альпиниста возвращать не менее 8 килограммов отходов. Однако все эти меры лишь частично решают проблему, и мусорные завалы остаются. В прошлом году на уровне северного базового лагеря и выше было собрано 8,4 тонны, а ниже – 335 тонн.
Теперь администрация китайского лагеря предпримет жесткие меры. Туристам будет разрешено посещать районы вокруг монастыря Ронгбук на высоте около 5 тыс. метров, а вот базовый лагерь будет доступен лимитированному числу альпинистов по разрешениям – 300 человек в этом году. Группа по уборке мусора будет состоять из 200 человек, но сколько времени им потребуется на выполнение задачи – пока неизвестно.
Узнайте, как люди прорываются на Эверест нелегально.
Базовый лагерь Джомолунгмы состоит из двух частей: южного на территории Непала, 5364 метра над уровнем моря, и северного в Китае – 5150 метров. В зависимости от маршрута восхождения, альпинисты используют тот или иной лагерь. По данным Китайской ассоциации альпинизма (цитируется по BBC), в 2015 году базовый лагерь посетило 40 000 человек. Уже по этому числу можно представить количество мусора (неисправного снаряжения, пустых газовых баллонов и т.д.) которое накапливается на вершине от сезона к сезону.
Проблема привлекает внимание экологов давно, и на протяжении последних лет постоянно проводятся акции по уборке мусора, в которых принимают участие и волонтеры, и организации.
Китайское правительство также предложило шерпам вознаграждение в размере $2 за каждый килограмм мусора, и $500 – за оставленные пустые кислородные баллоны, а непальские власти обязали каждого альпиниста возвращать не менее 8 килограммов отходов. Однако все эти меры лишь частично решают проблему, и мусорные завалы остаются. В прошлом году на уровне северного базового лагеря и выше было собрано 8,4 тонны, а ниже – 335 тонн.
Теперь администрация китайского лагеря предпримет жесткие меры. Туристам будет разрешено посещать районы вокруг монастыря Ронгбук на высоте около 5 тыс. метров, а вот базовый лагерь будет доступен лимитированному числу альпинистов по разрешениям – 300 человек в этом году. Группа по уборке мусора будет состоять из 200 человек, но сколько времени им потребуется на выполнение задачи – пока неизвестно.
Узнайте, как люди прорываются на Эверест нелегально.