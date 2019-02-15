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Гавайи замело снегом: замерз даже телескоп!
На остров Мауи обрушился сильнейший зимний шторм.
Анастасия Баринова
15 февраля 2019 в 16:58
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Гавайский остров Мауи сформирован щитовым вулканом Халеакала (гав. Haleakalā), в наши дни уже неактивным. Здесь расположен Национальный парк Халеакала, а на высоте 3 050 метров над уровнем моря создана обсерватория. Несмотря на возвышенный рельеф, на Мауи почти не бывает снега: в самом холодном месяце, декабре, в районе вулкана средняя температура составляет -0,1 °C. И даже если на вершине выпадает снег (в последний раз это происходило год назад) – он не остается надолго.
Нынешняя зима преподнесла жителям острова сюрприз. Метеорологи предупредили о мощном снежном шторме, и прогноз оправдался. Высота снежного покрова составила 7 см при сильнейшем ветре и ледяном дожде; многие дороги и сам парк были закрыты.
Снег лежал на высоте около 1900 метров, и это самый низкий показатель с 1952 года. Спустя несколько дней он не только оставался на месте: сугробы росли, затрудняя передвижение и оставив часть острова осталась без электроснабжения.
Сейчас Мауи остается в зоне низкого давления, и непогода может сохраниться до конца выходных. Единственным позитивным моментом стала возможность сделать красочные необычные снимки, чем воспользовались жители и туристы. Фотограф Роб Ратковски, посетивший самую высокую точку острова, рассказал: «Нас наконец-то впустили в национальный парк Халеакала, чтобы мы могли попасть в обсерваторию. Здесь выпало примерно 30 см снега и сформировалась ледяная корка, опасная для автомобилей. Льдом покрыты здания, телескопы и заборы».
Посмотрите на черный снег, выпавший в эти же дни в другой части планеты.
Нынешняя зима преподнесла жителям острова сюрприз. Метеорологи предупредили о мощном снежном шторме, и прогноз оправдался. Высота снежного покрова составила 7 см при сильнейшем ветре и ледяном дожде; многие дороги и сам парк были закрыты.
Снег лежал на высоте около 1900 метров, и это самый низкий показатель с 1952 года. Спустя несколько дней он не только оставался на месте: сугробы росли, затрудняя передвижение и оставив часть острова осталась без электроснабжения.
Сейчас Мауи остается в зоне низкого давления, и непогода может сохраниться до конца выходных. Единственным позитивным моментом стала возможность сделать красочные необычные снимки, чем воспользовались жители и туристы. Фотограф Роб Ратковски, посетивший самую высокую точку острова, рассказал: «Нас наконец-то впустили в национальный парк Халеакала, чтобы мы могли попасть в обсерваторию. Здесь выпало примерно 30 см снега и сформировалась ледяная корка, опасная для автомобилей. Льдом покрыты здания, телескопы и заборы».
Посмотрите на черный снег, выпавший в эти же дни в другой части планеты.