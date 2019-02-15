2556
0
Редкая белка-альбинос замечена в Англии
Одно из отличий альбинизма от лейкизма — необычный цвет глаз.
Анастасия Баринова
15 февраля 2019 в 14:58
2055
Стивен Плант (Stephen Plant) из города Лут (Louth) в британском графстве Линкольншир отправился на берег местной реки ради съемки зимородков. Но вместо ярких птичек фотограф увидел на ветке грызуна белого цвета и сначала не поверил своим глазам.
По данным биологов, во всей Великобритании живет не более 50 белок-альбиносов. Их необычный цвет обусловлен отсутствием меланина, который отвечает за пигментацию кожи, глаз и волос.
Узнайте, как белки находят сделанные осенью припасы.
«Он передвигался очень медленно, и я решил, что это крыса, пока не увидел огромный пушистый хвост», – Стивен Плант.Животное находилось на расстоянии около 30 метров; когда оно остановилось на пару секунд, фотографу удалось сделать снимок. А затем белка спрыгнула с ветки и начала кусать найденное ею яблоко, хотя «не похоже, что еда была ей по вкусу», – отметил наблюдатель.
По данным биологов, во всей Великобритании живет не более 50 белок-альбиносов. Их необычный цвет обусловлен отсутствием меланина, который отвечает за пигментацию кожи, глаз и волос.
Узнайте, как белки находят сделанные осенью припасы.