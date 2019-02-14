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  • Искусство — зверям: пианист играет для больных слонов
    Фото: Paul Barton
  • Искусство — зверям: пианист играет для больных слонов
    Фото: Paul Barton
  • Искусство — зверям: пианист играет для больных слонов
    Фото: Paul Barton
  • Искусство — зверям: пианист играет для больных слонов
    Фото: Paul Barton
Природа

Искусство — зверям: пианист играет для больных слонов

Профессиональный пианист решил порадовать слонов музыкой — и идея оказалась удачной.
Анастасия Баринова
14 февраля 2019 в 19:42
Британский музыкант Пол Бартон (Paul Barton) оказался в Таиланде благодаря своей жене, местной жительнице и любительнице природы. Супруги заинтересовались одним из реабилитационных центров для слонов – Elephants World, где содержатся больные животные, которых раньше жестоко эксплуатировали их владельцы – погонщики и дровосеки. Теперь звери доживают свой век в комфортных условиях.

Их непростая судьба тронула Пола; он попросил у администрации разрешения на проведение живого концерта для старого и слепого слона. Одобрение было получено; Пол привез фортепиано и сыграл для зверя Бетховена.

Никто не знал, какая реакция может последовать, но результат превзошел все ожидания. Услышав звуки музыки, слон прервал трапезу и начал прислушиваться. По всем внешним признакам, ситуация доставляла ему удовольствие.

«Он живет в мире боли и темноты; мне приятно думать, что успокаивающая музыка дала ему утешение», – Пол Бартон. 

К сожалению, этот слон вскоре умер от инфекции, но музыкант продолжил традицию и принялся выступать для остальных обитателей центра. Каждое исполнение персонализировано: например, «Лунный свет» Клода Дебюсси Пол посвятил 80-летней слонихе по кличке Эмпан (Ampan), слепой на один глаз и почти не видящей другим.



А аранжировка одного из музыкальных фрагментов Пятой симфонии Густава Малера была сыграна для 40-летнего слона по кличке Чэчана (Chaichana). Он отличается свирепым нравом и его держат вдали от людей – однако музыка творит чудеса.



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СМИ2
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