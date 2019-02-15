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  • Красный треугольник приклеил лягушку: как и зачем?
    Фото: J.Gould/BioRxiv, 2019
  • Красный треугольник приклеил лягушку: как и зачем?
    Фото: David Lochlin/Flickr.com
Природа

Красный треугольник приклеил лягушку: как и зачем?

Чтобы узнать ответ, ученым пришлось тереть спинки слизнякам!
Анастасия Баринова
15 февраля 2019 в 15:14
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Сырой октябрьской ночью 2017 года австралийский биолог нашел на лесной подстилке эвкалиптовую веточку, на которой в неестественной позе застыла лягушка (если точнее – самец красноглазой литории).

Ее пальцы – как и кожа на горле, животе и внутренней поверхности ляжек – плотно приклеились к сучку. Рядом с амфибией сидел слизняк, которых в Австралии называют красными треугольниками за характерный узор на спине.

За 10 минут, что ученый наблюдал за животными, лягушка не оставляла безуспешных попыток освободиться.

Ученый взял обоих зверей в лабораторию и рассадил в разные контейнеры. Спустя сутки оказалось, что лягушка по-прежнему накрепко приклеена к веточке. Биологи пришли к ней на помощь, буквально по миллиметру отделяя кожу от дерева.

Земноводное освободили, но кое-где на его коже оставалась полупрозрачная, чуть красноватая слизь, которая прилипала к залитому водой донышку. Вода ее не смывала: напротив, после смачивания слизь обретала новую силу.

Похоже, что лягушка испачкалась в липких выделениях моллюска – ведь там, где ее нашли, не было растений с липким соком. 

Чтобы проверить гипотезу, ученые натянули на руки перчатки и принялись тереть спину слизню. За 60 секунд такой стимуляции на коже моллюска появились капельки чрезвычайно липкого секрета, который склеивал даже резину перчаток. Спустя несколько минут выделения начинали высыхать и терять свои свойства.

Такой же эксперимент ученые провели спустя год, собрав еще троих красных треугольников. Они установили, что слизь со спин моллюсков куда более плотная и липкая, чем та, что вырабатывается подошвой моллюска и облегчает его скольжение.

В отдельных случаях слизень начинал выделять секрет при первом прикосновении к нему, а иногда требовалось долго тереть ему спину. Не исключено, что брюхоногое умеет оценивать уровень опасности, и случайное соприкосновение с листьями или ветвями не провоцирует обильное выделение клея.

При этом слизни и лягушки оказались «идеальной парой»:  влажная кожа земноводного позволяла слизи не терять свои свойства очень долго. В результате обездвиженный хищник мог бы умереть от голода или сам стать чьей-то добычей.

У представителей живой природы выработаны самые разные методы защиты. Бывают, например, муравьи-камикадзе, которые взрывают себя при приближении врага, оберегая колонию. Голотурии выпускают через анальное отверстие часть своих внутренностей, что дезориентирует неприятеля.

Липкая слизь слизней уже давно в этом списке – но до встречи с  Triboniophorus ученые ни разу не наблюдали ее действия в дикой природе.

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