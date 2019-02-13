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Тайная жизнь панголинов попала на видео
Снято в одном из заповедных уголков Африки!
Анастасия Баринова
13 февраля 2019 в 19:11
В ряде регионов Африки и Азии живут панголины (лат. Pholidota) – удивительные млекопитающие, покрытые чешуей. Известно восемь видов этих животных; самый крупный из них – гигантский панголин или ящер (лат. Manis gigantea) – распространен вдоль экватора от Западной Африки до Уганды. Самцы вырастают до 140 см, самки – до 125 см; средняя масса гигантского ящера не известна, но рекордно большой представитель достигал 33 кг.
Эти животные изучены мало: они ведут ночной образ жизни и стараются не попадаться на глаза человеку. Увы, на них охотятся ради их мяса и чешуи, которые высоко ценятся на черном рынке. В наши дни этих животные относятся к вымирающим или уязвимым видам.
Для того, чтобы лучше узнать о поведении редких зверей, Честерский зоопарк послал в Уганду группу научных работников. Ученые установили фотоловушки, что позволило получить уникальные кадры: малыш забирается на спину матери и катается на ней, а взрослая особь карабкается на дерево. На видеозаписи также можно увидеть, как животное бродит по лесу в поисках нор термитов, которые затем будет разрывать, чтобы добыть себе пропитание.
У панголинов выработана эффективная тактика защиты: если их настигает хищник, ящер сворачивается в клубок: посмотрите, как это происходит.
Эти животные изучены мало: они ведут ночной образ жизни и стараются не попадаться на глаза человеку. Увы, на них охотятся ради их мяса и чешуи, которые высоко ценятся на черном рынке. В наши дни этих животные относятся к вымирающим или уязвимым видам.
Для того, чтобы лучше узнать о поведении редких зверей, Честерский зоопарк послал в Уганду группу научных работников. Ученые установили фотоловушки, что позволило получить уникальные кадры: малыш забирается на спину матери и катается на ней, а взрослая особь карабкается на дерево. На видеозаписи также можно увидеть, как животное бродит по лесу в поисках нор термитов, которые затем будет разрывать, чтобы добыть себе пропитание.
У панголинов выработана эффективная тактика защиты: если их настигает хищник, ящер сворачивается в клубок: посмотрите, как это происходит.