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  • Паук с рогом на спине: знакомьтесь с новым видом птицеедов!
    Фото: Ian Enelbrecht
  • Паук с рогом на спине: знакомьтесь с новым видом птицеедов!
    Фото: Kostadine Luchansky
Природа

Паук с рогом на спине: знакомьтесь с новым видом птицеедов!

Открытие было сделано во время экспедиции National Geographic Okavango Wilderness Project в Анголе.
Популярная Механика
13 февраля 2019 в 14:31
2023
Новый вид пауков относится к гапактириновым (Harpactirinae), подсемейству пауков-птицеедов, и получил название Ceratogyrus attonitifer (что может быть переведено как «вызывающий удивление»).

Необычной особенностью этих пауков является наличие длинного мягкого рога на спине. Что-то отдаленно схожее есть разве что у  рогатых пауков-бабуинов. Для чего именно Ceratogyrus attonitifer нужен этот отросток, пока не ясно.

Представители Ceratogyrus attonitifer ядовиты. По словам авторов работы, предполагается, что яд пауков данного вида не опасен, однако укусы могут привести к инфекциям, которые могут стать смертельными, если пострадавшему вовремя не окажут медицинскую помощь.

  • Паук с рогом на спине: знакомьтесь с новым видом птицеедов!
    Фото: Ian Enelbrecht

Полное исследование опубликовано в журнале African Invertebrates (английский язык).

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