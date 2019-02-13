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Паук с рогом на спине: знакомьтесь с новым видом птицеедов!
Открытие было сделано во время экспедиции National Geographic Okavango Wilderness Project в Анголе.
Новый вид пауков относится к гапактириновым (Harpactirinae), подсемейству пауков-птицеедов, и получил название Ceratogyrus attonitifer (что может быть переведено как «вызывающий удивление»).
Полное исследование опубликовано в журнале African Invertebrates (английский язык).
Необычной особенностью этих пауков является наличие длинного мягкого рога на спине. Что-то отдаленно схожее есть разве что у рогатых пауков-бабуинов. Для чего именно Ceratogyrus attonitifer нужен этот отросток, пока не ясно.
Представители Ceratogyrus attonitifer ядовиты. По словам авторов работы, предполагается, что яд пауков данного вида не опасен, однако укусы могут привести к инфекциям, которые могут стать смертельными, если пострадавшему вовремя не окажут медицинскую помощь.
Полное исследование опубликовано в журнале African Invertebrates (английский язык).