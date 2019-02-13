Черный леопард в Африке: первый снимок с 1909 года!
Животное населяет некоторые районы Азии, а в Африке оно почти исчезло. Последний до недавнего времени снимок африканского черного леопарда был сделан в 1909 году в Эфиопии. Остальные свидетельства незадокументированы, хотя в журнале African Journal of Ecology упоминается о нескольких встречах на протяжении 2018 года.
Британский фотограф дикой природы Уилл Буррард-Лукас (Will Burrard-Lucas) с детства мечтал увидеть черного леопарда своими глазами и для этого отправился в Кению: зверь редкой окраски был замечен там. Фотограф установил датчики движения и сверхчувствительные камеры, но и сам сомневался, что замысел будет успешным. Просматривая полученные кадры, он не поверил своим глазам: прямо в объектив на него смотрела молодая самка черного леопарда.
Here are more of my black leopard photos. What a stunning animal! I have shared a few more on instagram as well https://t.co/JNNq5eJ035 pic.twitter.com/cQAQPFQd6N— Will Burrard-Lucas (@willbl) 13 февраля 2019 г.
Животное перемещалось по равнинам Кении неподалеку от кемпинга Laikipia Wilderness Camp в компании леопарда обычной окраски. Ученые добавляют, что эта часть Африки в наши дни осталась единственным регионом на континенте, где можно встретить черного леопарда: в Эфиопии и других местах за минувшие сто лет они были истреблены. Комментируя снимки, многие зрители считают, что такая же судьба ждет и эту кошку, поскольку фотограф указал место встречи с ней. Буррард-Лукас, со своей стороны, считает, что в парке защита от браконьеров налажена хорошо, а трофейная охота в Кении вообще запрещена.
Узнайте о том, как черные леопарды прячут свои пятна.
— Will Burrard-Lucas (@willbl) 13 февраля 2019 г.
Животное перемещалось по равнинам Кении неподалеку от кемпинга Laikipia Wilderness Camp в компании леопарда обычной окраски. Ученые добавляют, что эта часть Африки в наши дни осталась единственным регионом на континенте, где можно встретить черного леопарда: в Эфиопии и других местах за минувшие сто лет они были истреблены. Комментируя снимки, многие зрители считают, что такая же судьба ждет и эту кошку, поскольку фотограф указал место встречи с ней. Буррард-Лукас, со своей стороны, считает, что в парке защита от браконьеров налажена хорошо, а трофейная охота в Кении вообще запрещена.
Узнайте о том, как черные леопарды прячут свои пятна.