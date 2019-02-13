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  • Черный леопард в Африке: первый снимок с 1909 года!
    Фото: Burrard-Lucas Photography
  • Черный леопард в Африке: первый снимок с 1909 года!
    Фото: Burrard-Lucas Photography
Природа

Черный леопард в Африке: первый снимок с 1909 года!

Редкие снимки сделал британский фотограф дикой природы Уилл Буррард-Лукас.
Анастасия Баринова
13 февраля 2019 в 15:22
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У многих видов животных встречается меланизм – явление, при котором особь имеет более темную окраску, чем сородичи (противоположность альбинизму). Меланизм свойственен как млекопитающим – белкам, лисицам и кошачьим, так и рыбам, насекомым и змеям. Считается, что 11% леопардов являются носителями меланизма, но  подтвердить эти данные сложно: зверь, ведущий ночной образ жизни, идеально сливается с пейзажем.

Животное населяет некоторые районы Азии, а в Африке оно почти исчезло. Последний до недавнего времени снимок африканского черного леопарда был сделан в 1909 году в Эфиопии. Остальные свидетельства незадокументированы, хотя в журнале African Journal of Ecology упоминается о нескольких встречах на протяжении 2018 года.

Британский фотограф дикой природы Уилл Буррард-Лукас (Will Burrard-Lucas) с детства мечтал увидеть черного леопарда своими глазами и для этого отправился в Кению: зверь редкой окраски был замечен там. Фотограф установил датчики движения и сверхчувствительные камеры, но и сам сомневался, что замысел будет успешным. Просматривая полученные кадры, он не поверил своим глазам: прямо в объектив на него смотрела молодая самка черного леопарда.

Животное перемещалось по равнинам Кении неподалеку от кемпинга Laikipia Wilderness Camp в компании леопарда обычной окраски. Ученые добавляют, что эта часть Африки в наши дни осталась единственным регионом на континенте, где можно встретить черного леопарда: в Эфиопии и других местах за минувшие сто лет они были истреблены. Комментируя снимки, многие зрители считают, что такая же судьба ждет и эту кошку, поскольку фотограф указал место встречи с ней. Буррард-Лукас, со своей стороны, считает, что в парке защита от браконьеров налажена хорошо, а трофейная охота в Кении вообще запрещена.

Узнайте о том, как черные леопарды прячут свои пятна.

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