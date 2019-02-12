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Почти половина видов насекомых исчезнет в ближайшее время
В первую очередь угрозе исчезновения подвержены отряды перепончатокрылых и чешуекрылых — пчелы, осы и муравьи.
Анастасия Баринова
12 февраля 2019 в 15:47
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Насекомые крайне важны для природы: они опыляют растения, выступают в роли «санитаров леса» и служат пищей для хищников. Исчезновение даже одного звена этой цепочки запускает необратимую реакцию, которая отражается и на низших, и на высших ступенях экосистемы, однако текущая ситуация оказалась хуже самых мрачных прогнозов. Австралийские специалисты проанализировали 73 локальных доклада о снижении численности насекомых и вывели общий знаменатель.
Выяснилось, что в ближайшие несколько десятилетий более 40% от известных видов насекомых окажутся на грани исчезновения. В качестве главной угрозы ученые называют урбанизацию и интенсивное сельское хозяйство: насекомые теряют места обитания. Дополнительным фактором является применение пестицидов: химикаты оказываются токсичными. Кроме того, большую роль играют изменение климата, загрязнение окружающей среды, а также инвазивные виды. Узнайте, как это отразилось на пчелах.
И хотя в документе рассмотрены данные по Европе и Северной Америке – тенденция характерна для всей планеты, разницей является лишь климат. Так, устойчивый рост температуры воздуха в умеренных регионах может привести к увеличению числа некоторых видов и их более широкому распространению, но тогда они займут пищевую нишу других видов, вытеснив их. В свою очередь обильные дожди, затяжные засухи или похолодания в странах с теплым климатом ставят насекомых перед вызовом, которому они почти не способны противостоять.
В общей сложности скорость исчезновения насекомых в восемь раз выше, чем у млекопитающих, птиц, рыб и рептилий. Но после того, как те останутся без привычной пищи – они сами начнут исчезать быстрее, и в результате, по мнению авторов исследования, в будущем может произойти новое массовое вымирание, сопоставимое с пермским. И если ранее в основе таких катастроф лежали естественные причины, то теперь вина лежит на человеке.
Выяснилось, что в ближайшие несколько десятилетий более 40% от известных видов насекомых окажутся на грани исчезновения. В качестве главной угрозы ученые называют урбанизацию и интенсивное сельское хозяйство: насекомые теряют места обитания. Дополнительным фактором является применение пестицидов: химикаты оказываются токсичными. Кроме того, большую роль играют изменение климата, загрязнение окружающей среды, а также инвазивные виды. Узнайте, как это отразилось на пчелах.
И хотя в документе рассмотрены данные по Европе и Северной Америке – тенденция характерна для всей планеты, разницей является лишь климат. Так, устойчивый рост температуры воздуха в умеренных регионах может привести к увеличению числа некоторых видов и их более широкому распространению, но тогда они займут пищевую нишу других видов, вытеснив их. В свою очередь обильные дожди, затяжные засухи или похолодания в странах с теплым климатом ставят насекомых перед вызовом, которому они почти не способны противостоять.
В общей сложности скорость исчезновения насекомых в восемь раз выше, чем у млекопитающих, птиц, рыб и рептилий. Но после того, как те останутся без привычной пищи – они сами начнут исчезать быстрее, и в результате, по мнению авторов исследования, в будущем может произойти новое массовое вымирание, сопоставимое с пермским. И если ранее в основе таких катастроф лежали естественные причины, то теперь вина лежит на человеке.