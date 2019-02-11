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На Канарах запретили рисовать на песке (под страхом штрафа или тюрьмы!)
Меры строги — но необходимы, чтобы сохранить пейзажи островов!
Анастасия Баринова
11 февраля 2019 в 19:30
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Канарские острова популярны у курортников – но не все знают, что некоторые участки архипелага охраняются законом. Среди таких мест – заповедные дюны Маспаломасa (исп. Dunas de Maspalomas), занимающие территорию около 4 км² на острове Гран-Канария.
В наши дни эти уникальные образования страдают от массового туризма. Люди не просто фотографируют великолепный пейзаж, но и оставляют следы «на память»: от сентиментальных рисунков-«сердечек» на песке до крупных надписей, которые видно даже на Google Maps.
Под давлением экологов правительство острова решило уделить памятнику природы больше внимания. Отныне каждый, кто внесет любое рукотворное изменение в экосистему дюн, будет оштрафован и может быть приговорен к тюремному заключению. Нарушителю также придется покрыть затраты на восстановительные мероприятия.
Размер штрафа не сообщается, однако известно, что аналогичные меры готовятся на соседнем острове Тенерифе, и там сумма составит 600 евро. Здесь курортники пачкают камни краской и вырезают на скалах надписи и изображения. Одной из наиболее пострадавших областей стали окрестности вулкана Тейде – первого национального парка Испании и высочайшей точки во всей стране.
Экологи призывают правительство раздавать информацию о новом запрете прямо в аэропорту – вместе с картой островов или вместо нее. В противном случае «естественная красота природы будет утрачена навсегда».
Узнайте о запретах на пляжах Таиланда.
В наши дни эти уникальные образования страдают от массового туризма. Люди не просто фотографируют великолепный пейзаж, но и оставляют следы «на память»: от сентиментальных рисунков-«сердечек» на песке до крупных надписей, которые видно даже на Google Maps.
Под давлением экологов правительство острова решило уделить памятнику природы больше внимания. Отныне каждый, кто внесет любое рукотворное изменение в экосистему дюн, будет оштрафован и может быть приговорен к тюремному заключению. Нарушителю также придется покрыть затраты на восстановительные мероприятия.
Размер штрафа не сообщается, однако известно, что аналогичные меры готовятся на соседнем острове Тенерифе, и там сумма составит 600 евро. Здесь курортники пачкают камни краской и вырезают на скалах надписи и изображения. Одной из наиболее пострадавших областей стали окрестности вулкана Тейде – первого национального парка Испании и высочайшей точки во всей стране.
Экологи призывают правительство раздавать информацию о новом запрете прямо в аэропорту – вместе с картой островов или вместо нее. В противном случае «естественная красота природы будет утрачена навсегда».
Узнайте о запретах на пляжах Таиланда.