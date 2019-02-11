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Что делать, если ваша кошка заледенела (в прямом смысле слова)?
Стужа застала эту кошку на улице — но хозяева и ветеринары пришли на помощь!
Анастасия Баринова
11 февраля 2019 в 18:07
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Для города Калиспелл (Kalispell) в штате Монтана холода – не редкость: зимой здесь в среднем бывает около -7 °C... -9 °C. Да и героиня этого текста – кошка по кличке Флаффи (Пушистая) – привыкла часто бывать на улице.
Но, похоже, 31 января она не успела укрыться от от холода и метели: животное потеряло сознание в нескольких шагах от дома.
Ее не замело полностью – и потому хозяева смогли найти ее на сугробе. «Она приникла к земле, словно охотилась на кого-то. И потом я понял: "Боже, да она же не шевелится!"» – сказал потом ее хозяин.
Кошку, покрытую кусками льда, срочно повезли в ветеринарную клинику. Нормальная температура тела для кошек – 38 °C, у Флаффи она была не больше 32 °C (наверняка ниже, просто таков был лимит градусника). Врачи принялись согревать животное при помощи внутривенных вливаний, электрогрелок, горячих полотенец и фена. Спустя час кошка очнулась и вечером того же дня была выписана домой.
Специалисты также установили, что накануне снегопада животное получило небольшую травму, что затруднило его путь домой. Теперь Пушистая полностью восстановилась, но пока не изъявляет желания проводить много времени на открытом воздухе.
Прочтите про знаменитого кота-спортсмена.
Но, похоже, 31 января она не успела укрыться от от холода и метели: животное потеряло сознание в нескольких шагах от дома.
Ее не замело полностью – и потому хозяева смогли найти ее на сугробе. «Она приникла к земле, словно охотилась на кого-то. И потом я понял: "Боже, да она же не шевелится!"» – сказал потом ее хозяин.
Кошку, покрытую кусками льда, срочно повезли в ветеринарную клинику. Нормальная температура тела для кошек – 38 °C, у Флаффи она была не больше 32 °C (наверняка ниже, просто таков был лимит градусника). Врачи принялись согревать животное при помощи внутривенных вливаний, электрогрелок, горячих полотенец и фена. Спустя час кошка очнулась и вечером того же дня была выписана домой.
Специалисты также установили, что накануне снегопада животное получило небольшую травму, что затруднило его путь домой. Теперь Пушистая полностью восстановилась, но пока не изъявляет желания проводить много времени на открытом воздухе.
Прочтите про знаменитого кота-спортсмена.