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«Призрачные яблоки» — чудеса зимней природы
Ледяной дождь удивительным образом заморозил старые яблоки.
Анастасия Баринова
10 февраля 2019 в 15:18
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Американец Эндрю Ситсима (Andrew Sietsema) проводил зимнюю обрезку яблонь: это делается для правильного формирования кроны – чтобы это и соседние растения получали летом свою долю солнечной энергии, влаги и питательных веществ. В саду Эндрю ждал сюрприз: на ветвях «выросли» ледяные яблоки.
Садовод предположил, как они могли появиться. По его словам, зимой на ветвях еще оставались несобранные сгнившие яблоки. На них пролился ледяной дождь, создавший вокруг плодов твердую оболочку. Температура замерзания яблок ниже, чем у воды; мякоть превратилась в кашицу и вытекла, а ледяной контур сохранился.
Энди добавляет, что в процессе подрезания ветвей многие «скульптуры» попадали на землю и разбились. Вскоре такая же участь ждет и оставшиеся «призрачные яблоки» – они или растают, или сами упадут, выскользнув из плодоножки.
Оцените другой зимний феномен – идеально ровные ледяные круги на поверхности рек.
Садовод предположил, как они могли появиться. По его словам, зимой на ветвях еще оставались несобранные сгнившие яблоки. На них пролился ледяной дождь, создавший вокруг плодов твердую оболочку. Температура замерзания яблок ниже, чем у воды; мякоть превратилась в кашицу и вытекла, а ледяной контур сохранился.
Энди добавляет, что в процессе подрезания ветвей многие «скульптуры» попадали на землю и разбились. Вскоре такая же участь ждет и оставшиеся «призрачные яблоки» – они или растают, или сами упадут, выскользнув из плодоножки.
Оцените другой зимний феномен – идеально ровные ледяные круги на поверхности рек.