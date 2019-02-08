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ПДД для морского слона: как правильно перейти дорогу
Молодой морской слон заблудился, и люди пришли ему на помощь.
Анастасия Баринова
8 февраля 2019 в 16:20
Сотрудникам полиции калифорнийского округа Сан-Луис-Обиспо недавно пришлось выполнять непростую задачу: возвращать заблудившегося морского слона обратно на берег. Вместе с представителями центра по защите морских млекопитающих полицейские провели успешную операцию: оживленная магистраль была перекрыта, а затем, размахивая красными флажками, люди направляли животное к сородичам, отдыхавшим возле воды.
Морские слоны (лат. Mirounga) относятся к семейству настоящих тюленей. Их характерный нос, напоминающий хобот, вырастает до огромных размеров только с возрастом – герой видеозаписи еще им не обладает. В период спаривания животные собираются в крупные колонии, где соотношение самцов и самок составляет 1 к 10 или 1 к 20. Самцы постоянно сражаются за право возглавить «гарем», при этом более слабые или молодые особи вытесняются на края колонии. Они не признают поражения и постоянно возвращаются к группе, что приводит к новым поединкам.
По мнению специалистов, молодой самец оказался именно в такой ситуации: он проиграл битву, скрылся бегством, но затем не смог найти дорогу обратно.
Узнайте больше о сражениях морских слонов.
Морские слоны (лат. Mirounga) относятся к семейству настоящих тюленей. Их характерный нос, напоминающий хобот, вырастает до огромных размеров только с возрастом – герой видеозаписи еще им не обладает. В период спаривания животные собираются в крупные колонии, где соотношение самцов и самок составляет 1 к 10 или 1 к 20. Самцы постоянно сражаются за право возглавить «гарем», при этом более слабые или молодые особи вытесняются на края колонии. Они не признают поражения и постоянно возвращаются к группе, что приводит к новым поединкам.
По мнению специалистов, молодой самец оказался именно в такой ситуации: он проиграл битву, скрылся бегством, но затем не смог найти дорогу обратно.
Узнайте больше о сражениях морских слонов.