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Мама в 68 лет: старейшая в мире самка альбатроса поставила рекорд
Самая старая дикая птица в мире, отложившая яйцо в декабре прошлого года, успешно высидела его.
Анастасия Баринова
8 февраля 2019 в 15:23
За самкой темноспинного альбатроса по кличке Уиздом (Wisdom, «мудрость») ученые наблюдают с 1956 года. Тогда она была окольцована в заповеднике на американском острове Мидуэй в северной части Тихого океана. На тот момент птице, предположительно, было 5 лет. Средняя продолжительность жизни этого вида составляет 40 лет, но Уиздом побила не только возрастной рекорд: она также до сих пор продолжает приносить потомство.
Темноспинные, как и другие альбатросы, держатся в открытом океане, появляясь на суше только в период гнездования. К размножению они приступают в возрасте от 5 до 10 лет. В кладке – одно яйцо, которое оба родителя насиживают в течение 65 дней.
С 2006 года постоянным партнером Уиздом является самец по кличке Акеакамаи (Akeakamai). 29 ноября 2018 года птица была снова замечена в гнезде, спустя несколько дней она отложила яйцо, а в начале февраля на свет появился пернатый малыш. Сейчас родители следят за ним и приносят пищу по очереди. В гнезде птенец проведет около полугода, а затем начнет самостоятельную жизнь в море. На атолл он вернется лишь спустя несколько лет для поиска пары и гнездования.
Несмотря на пожилой возраст, Уиздом является более плодовитой, чем многие молодые сородичи. Обычно темноспинные альбатросы откладывают яйца раз в два года, тогда как Уиздом и Акеакамаи не делали перерыва с 2014 года. Вклад Уиздом в увеличение популяции этих птиц поистине бесценен: по разным данным, за годы своей жизни она становилась матерью 31-37 раз.
Узнайте, сколько в мире альбатросов.
Темноспинные, как и другие альбатросы, держатся в открытом океане, появляясь на суше только в период гнездования. К размножению они приступают в возрасте от 5 до 10 лет. В кладке – одно яйцо, которое оба родителя насиживают в течение 65 дней.
С 2006 года постоянным партнером Уиздом является самец по кличке Акеакамаи (Akeakamai). 29 ноября 2018 года птица была снова замечена в гнезде, спустя несколько дней она отложила яйцо, а в начале февраля на свет появился пернатый малыш. Сейчас родители следят за ним и приносят пищу по очереди. В гнезде птенец проведет около полугода, а затем начнет самостоятельную жизнь в море. На атолл он вернется лишь спустя несколько лет для поиска пары и гнездования.
Несмотря на пожилой возраст, Уиздом является более плодовитой, чем многие молодые сородичи. Обычно темноспинные альбатросы откладывают яйца раз в два года, тогда как Уиздом и Акеакамаи не делали перерыва с 2014 года. Вклад Уиздом в увеличение популяции этих птиц поистине бесценен: по разным данным, за годы своей жизни она становилась матерью 31-37 раз.
Узнайте, сколько в мире альбатросов.