Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Необъяснимая трагедия в Северном море: погибло 20 000 морских птиц
    Фото: Albert Wester /Twitter
  • Необъяснимая трагедия в Северном море: погибло 20 000 морских птиц
    Спасенные птицы Фото: De Fugelhelling/Facebook
  • Необъяснимая трагедия в Северном море: погибло 20 000 морских птиц
    Фото: De Fugelhelling/Facebook
Природа

Необъяснимая трагедия в Северном море: погибло 20 000 морских птиц

Столь массовая гибель морских птиц не наблюдалась с 1980−90-х гг.
Анастасия Баринова
7 февраля 2019 в 16:08
Массовая гибель морских птиц фиксируется в водах Нидерландов на протяжении нескольких недель: их ежедневно находят на побережье от Фризских островов до провинции Зеландия. Некоторые особи еще живы, но сильно ослаблены – за ними сейчас ухаживают специалисты природоохранных центров по всей стране. Их кормят рыбой и витаминами (некоторые способны есть только через трубочку), но и теперь они весят не более 600 г при норме 900 г.

При этом количество спасенных особей исчисляется десятками, тогда как на берегу, по самым скромным оценкам, оказалось 10 000 мертвых особей, и еще столько же осталось в воде.

Ученые провели анализы, но точную причину смерти пернатых найти не удалось. Было установлено, что все птицы истощены, в их помете присутствует кровь, что может быть вызвано как отравлением, так и длительным голоданием. Согласно одной из версий, рекордное похолодание и шторма оставили птиц без пищи. Другое предположение заключается в том, что птицы наглотались ядовитых предметов или веществ: недавно в Северном море судно потеряло более 270 контейнеров (их содержимое до сих пор вымывает на пляжи) с изделиями из пластика. Также на побережье иногда вымывает массы парафина (откуда он попадает в море – точно неизвестно), что тоже может быть причиной нездоровья птиц. 

Все это не объясняет, почему в соседних странах – например, в Бельгии – на побережье птиц не находят. Специалисты продолжают собирать данные и проводить анализы. Почитайте о массовой гибели дельфинов.

Тоже интересно

Сотни птиц врезались в небоскреб в Техасе: видео

Обсудить
СМИ2
Учёные обнаружили в космосе нечто невероятное
Учёные обнаружили в космосе нечто невероятное
Тоже интересно
Почему гибнут кашалоты?
Почему гибнут кашалоты?
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы