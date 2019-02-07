Необъяснимая трагедия в Северном море: погибло 20 000 морских птиц
При этом количество спасенных особей исчисляется десятками, тогда как на берегу, по самым скромным оценкам, оказалось 10 000 мертвых особей, и еще столько же осталось в воде.
Er worden momenteel heel erg veel dode zeekoeten gevonden op #Terschelling en #Ameland. Zojuist vernomen dat er een zak vol dode dieren vandaag van #Terschelling naar het @NIOZnieuws gaat voor onderzoek over de oorzaak van deze massale sterfte. pic.twitter.com/ILVXxXqjVc— Albert Wester (@Albert_Wester) January 27, 2019
Ученые провели анализы, но точную причину смерти пернатых найти не удалось. Было установлено, что все птицы истощены, в их помете присутствует кровь, что может быть вызвано как отравлением, так и длительным голоданием. Согласно одной из версий, рекордное похолодание и шторма оставили птиц без пищи. Другое предположение заключается в том, что птицы наглотались ядовитых предметов или веществ: недавно в Северном море судно потеряло более 270 контейнеров (их содержимое до сих пор вымывает на пляжи) с изделиями из пластика. Также на побережье иногда вымывает массы парафина (откуда он попадает в море – точно неизвестно), что тоже может быть причиной нездоровья птиц.
Все это не объясняет, почему в соседних странах – например, в Бельгии – на побережье птиц не находят. Специалисты продолжают собирать данные и проводить анализы. Почитайте о массовой гибели дельфинов.
Ученые провели анализы, но точную причину смерти пернатых найти не удалось. Было установлено, что все птицы истощены, в их помете присутствует кровь, что может быть вызвано как отравлением, так и длительным голоданием. Согласно одной из версий, рекордное похолодание и шторма оставили птиц без пищи. Другое предположение заключается в том, что птицы наглотались ядовитых предметов или веществ: недавно в Северном море судно потеряло более 270 контейнеров (их содержимое до сих пор вымывает на пляжи) с изделиями из пластика. Также на побережье иногда вымывает массы парафина (откуда он попадает в море — точно неизвестно), что тоже может быть причиной нездоровья птиц.
Все это не объясняет, почему в соседних странах — например, в Бельгии — на побережье птиц не находят. Специалисты продолжают собирать данные и проводить анализы. Почитайте о массовой гибели дельфинов.