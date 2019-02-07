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  • Он или она? Редкая птица попала на фото в Пенсильвании
    Красный кардинал — гинандроморф Фото: Shirley Caldwell/Facebook
  • Он или она? Редкая птица попала на фото в Пенсильвании
    Красный кардинал — самец Фото: Ivan Petrov/Wikipedia
  • Он или она? Редкая птица попала на фото в Пенсильвании
    Красный кардинал — самка Фото: Ken Thomas/Wikipedia
  • Он или она? Редкая птица попала на фото в Пенсильвании
    Красный кардинал — гинандроморф Фото: Shirley Caldwell/Facebook
Природа

Он или она? Редкая птица попала на фото в Пенсильвании

Одна половина тела — мужского пола, а вторая — женского: вот такой билатеральный гинандроморфизм.
Анастасия Баринова
7 февраля 2019 в 18:15
Орнитолог-любитель из Пенсильвании Ширли Колдуэлл (Shirley Caldwell) вместе со своим мужем уже четверть века наблюдает за птицами, которые прилетают к ним во двор, к кормушкам.

В январе угощение привлекло удивительного гостя – или все же гостью? Птица явно была особью красного кардинала (обычного в Штатах вида), но выглядела так, словно склеена из двух половинок.  С одного бока она походила на ярко-красного самца, а с другого – на сероватую самку.



Этот феномен называется билатеральным (двусторонним) гинандроморфизмом: проще говоря, в теле этой особи есть гены и признаки обоих полов. И среди насекомых и ракообразных это не так уж и редко встречается! Описаны, например, «обоеполые» бабочки и лобстеры.

  • Он или она? Редкая птица попала на фото в Пенсильвании
    Фото: Джеймс К. Адамс


Известны и птицы с гинандроморфизмом: впервые это было задокументировано в 1920-х годах у кур, а затем были найдены попугаи, павлины – и красные кардиналы. В естественной среде обитания столь необычным представителям вида, как правило, сложно создать пару и произвести потомство: они могут отпугивать сородичей нетипичной внешностью, а аномалия – проявляться и в репродуктивной системе. 

Kрасный кардинал из Пенсильвании не одинок: он прилетает к кормушке в компании мужской особи, и улетают они тоже вместе. Кроме того, левая половина у него – женская, а у птиц для размножения служит только левый яичник и один яйцевод. Ученые полагают, что этот гинандроморф может завести семью – да и чета Колдуэллов надеется увидеть весной птенцов. 

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