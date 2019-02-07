Он или она? Редкая птица попала на фото в Пенсильвании
В январе угощение привлекло удивительного гостя – или все же гостью? Птица явно была особью красного кардинала (обычного в Штатах вида), но выглядела так, словно склеена из двух половинок. С одного бока она походила на ярко-красного самца, а с другого – на сероватую самку.
Этот феномен называется билатеральным (двусторонним) гинандроморфизмом: проще говоря, в теле этой особи есть гены и признаки обоих полов. И среди насекомых и ракообразных это не так уж и редко встречается! Описаны, например, «обоеполые» бабочки и лобстеры.
Известны и птицы с гинандроморфизмом: впервые это было задокументировано в 1920-х годах у кур, а затем были найдены попугаи, павлины – и красные кардиналы. В естественной среде обитания столь необычным представителям вида, как правило, сложно создать пару и произвести потомство: они могут отпугивать сородичей нетипичной внешностью, а аномалия – проявляться и в репродуктивной системе.
Kрасный кардинал из Пенсильвании не одинок: он прилетает к кормушке в компании мужской особи, и улетают они тоже вместе. Кроме того, левая половина у него – женская, а у птиц для размножения служит только левый яичник и один яйцевод. Ученые полагают, что этот гинандроморф может завести семью – да и чета Колдуэллов надеется увидеть весной птенцов.
Узнайте о защитных механизмах в мире пернатых.
Известны и птицы с гинандроморфизмом: впервые это было задокументировано в 1920-х годах у кур, а затем были найдены попугаи, павлины — и красные кардиналы. В естественной среде обитания столь необычным представителям вида, как правило, сложно создать пару и произвести потомство: они могут отпугивать сородичей нетипичной внешностью, а аномалия — проявляться и в репродуктивной системе.
Kрасный кардинал из Пенсильвании не одинок: он прилетает к кормушке в компании мужской особи, и улетают они тоже вместе. Кроме того, левая половина у него — женская, а у птиц для размножения служит только левый яичник и один яйцевод. Ученые полагают, что этот гинандроморф может завести семью — да и чета Колдуэллов надеется увидеть весной птенцов.
Узнайте о защитных механизмах в мире пернатых.