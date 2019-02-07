Пчелиные волки откладывают яйца, похожие на газовые гранаты
Свою жертву пчелиный волк находит по запаху, а затем нападет на нее в полете и парализует ядом, вводя жало под подбородок: здесь слой хитина наиболее тонок, и, кроме того, отсюда яд быстрее всего проникает в область головного нервного узла. После этого самка садится с добычей в спокойном месте и выдавливает из нее каплю собранного нектара, которую сама же и съедает: этот сок для личинок ядовит. Очистив «пищевой продукт», пчелиный волк бальзамирует жертву и относит ее в гнездо.
В гнезде – которое эти осы устраивают в земле – самка откладывает яйца на парализованную жертву. Позже из яиц вылупятся личинки и съедят пчелу заживо.
Для одного цикла размножения необходимо не менее шести медоносных пчел в качестве пищи для будущих личинок, потому филанты наносят пасекам большой ущерб. Изучение их поведения может быть важно для осведомленности об экологическом балансе в меняющемся мире.
Новую научную работу провели немецкие ученые. Один из них обратил внимание на то, что из гнезда осы доносится странный запах: совсем как в бассейне с хлорированной водой. Биологи решили исследовать этот аспект. Особенно их удивляло то, что гнезда ос совсем не были заражены бактериями и грибами вроде плесени, хотя темное, теплое и сырое углубление в земле, которое филант готовит для своего потомства, обычно быстро подвергается размножению этих организмов.
В лабораторию были помещены парализованные пчелы – некоторые с яйцами будущих пчелиных волков на тельце, а другие без них. Выяснилось, что только у первой контрольной группы не было зафиксировано образование плесени. Так ученые поняли, что неприятно пахнущий газ выделяют сами яйца. Химический анализ установил, что антисептиком является оксид азота, при контакте с кислородом превращающийся в диоксид. Это известное соединение, имеющее противомикробные свойства. Газ окутывает уютную «детскую», и яйца вместе с будущей жертвой остаются в безопасности.
Многие насекомые борются с грибком, используя фумигацию, но это делают взрослые, а не развивающиеся особи. Ученым пока остается неясным, как яйца выживают в атмосфере, которая должна быть токсична и для них самих. Исследования будут продолжены.
Узнайте, какие цветы выбирают пчелы.
Новую научную работу провели немецкие ученые. Один из них обратил внимание на то, что из гнезда осы доносится странный запах: совсем как в бассейне с хлорированной водой. Биологи решили исследовать этот аспект. Особенно их удивляло то, что гнезда ос совсем не были заражены бактериями и грибами вроде плесени, хотя темное, теплое и сырое углубление в земле, которое филант готовит для своего потомства, обычно быстро подвергается размножению этих организмов.
В лабораторию были помещены парализованные пчелы — некоторые с яйцами будущих пчелиных волков на тельце, а другие без них. Выяснилось, что только у первой контрольной группы не было зафиксировано образование плесени. Так ученые поняли, что неприятно пахнущий газ выделяют сами яйца. Химический анализ установил, что антисептиком является оксид азота, при контакте с кислородом превращающийся в диоксид. Это известное соединение, имеющее противомикробные свойства. Газ окутывает уютную «детскую», и яйца вместе с будущей жертвой остаются в безопасности.
Многие насекомые борются с грибком, используя фумигацию, но это делают взрослые, а не развивающиеся особи. Ученым пока остается неясным, как яйца выживают в атмосфере, которая должна быть токсична и для них самих. Исследования будут продолжены.
Узнайте, какие цветы выбирают пчелы.