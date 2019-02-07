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  • Пчелиные волки откладывают яйца, похожие на газовые гранаты
    Фото: Martin Kaltenpoth, Johannes Gutenberg University
  • Пчелиные волки откладывают яйца, похожие на газовые гранаты
    Фото: Alvesgaspar/Wikipedia
  • Пчелиные волки откладывают яйца, похожие на газовые гранаты
    Фото: Maximilian Paradiz/Flickr.com
Природа

Пчелиные волки откладывают яйца, похожие на газовые гранаты

Песочные осы из подсемейства Philanthinae ядовиты сами по себе, но недавно такое же свойство было найдено у их яиц.
Анастасия Баринова
7 февраля 2019 в 15:00
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Некоторые осы питаются себе подобными – это, в частности, европейский филант, или пчелиный волк (лат. Philanthus triangulum). В то время как самцов устраивает растительный рацион, самки – настоящие хищницы. Они охотятся на медоносных пчел: те необходимы для выращивания личинок.

Свою жертву пчелиный волк находит по запаху, а затем нападет на нее в полете и парализует ядом, вводя жало под подбородок: здесь слой хитина наиболее тонок, и, кроме того, отсюда яд быстрее всего проникает в область головного нервного узла. После этого самка садится с добычей в спокойном месте и выдавливает из нее каплю собранного нектара, которую сама же и съедает: этот сок для личинок ядовит. Очистив «пищевой продукт», пчелиный волк бальзамирует жертву и относит ее в гнездо.

В гнезде – которое эти осы устраивают в земле – самка откладывает яйца на парализованную жертву. Позже из яиц вылупятся личинки и съедят пчелу заживо. 

Для одного цикла размножения необходимо не менее шести медоносных пчел в качестве пищи для будущих личинок, потому филанты наносят пасекам большой ущерб. Изучение их поведения может быть важно для осведомленности об экологическом балансе в меняющемся мире.

Новую научную работу провели немецкие ученые. Один из них обратил внимание на то, что из гнезда осы доносится странный запах: совсем как в бассейне с хлорированной водой. Биологи решили исследовать этот аспект. Особенно их удивляло то, что гнезда ос совсем не были заражены бактериями и грибами вроде плесени, хотя темное, теплое и сырое углубление в земле, которое филант готовит для своего потомства, обычно быстро подвергается размножению этих организмов. 

В лабораторию были помещены парализованные пчелы – некоторые с яйцами будущих пчелиных волков на тельце, а другие без них. Выяснилось, что только у первой контрольной группы не было зафиксировано образование плесени. Так ученые поняли, что неприятно пахнущий газ выделяют сами яйца. Химический анализ установил, что антисептиком является оксид азота, при контакте с кислородом превращающийся в диоксид. Это известное соединение, имеющее противомикробные свойства. Газ окутывает уютную «детскую», и яйца вместе с будущей жертвой остаются в безопасности. 

Многие насекомые борются с грибком, используя фумигацию, но это делают взрослые, а не развивающиеся особи. Ученым пока остается неясным, как яйца выживают в атмосфере, которая должна быть токсична и для них самих. Исследования будут продолжены.

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СМИ2
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